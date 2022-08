En Nacional siguen lamentándose por la eliminación en Copa: "demasiado marrullero"

Atlético Nacional sigue lamentando la eliminación de la Copa BetPlay después haber sido superado por Junior de Barranquilla en la fase de cuartos de final. Una semana después de haberse despedido del certamen, desde el conjunto 'verdolaga' se siguen conociendo comentarios con respecto a lo que fue el partido y la llave.

En esta ocasión, el volante Andrés Felipe Andrade, quien fue expulsado por patear en la cabeza a Didier Moreno en el segundo tiempo, calificó de marrullera la propuesta de juego que planteó Junior en el encuentro de vuelta desarrollado en el estadio Atanasio Girardot.

"Demasiado marrullero. Inclusive al arbitro le dije, vi el reloj cuando iban 18 minutos, y le dije que si habíamos jugado tres minutos ha sido mucho. Tuvimos la primer jugada de gol y fue cuando ellos sintieron que íbamos encima y se empezaron a tirar. Le pedí al árbitro que por lo menos amonestara a Viera que le estaba manejando el partido y me decía que iba a reponer el tiempo. Ese bajón de ritmo nos influyó mucho en que no pudiéramos hacer nuestro juego. Entramos en el juego de pelear por el tiempo", afirmó.

Por otro lado, Andrade se defendió de la expulsión que recibió al asegurar que el acostumbra a hacer la jugada en la que terminó impactando en la cabeza de Didier Moreno.

"Si ven bien la jugada yo nunca veo a Didier. Es una jugada que normalmente he hecho en los partidos cuando queda la pelota ahí. Yo toco la pelota y después lo golpeó a él. Sé que es una jugada de riesgo, pero tienen que ver la intención. Nunca lo veo a él. No fue con intención de pegarle. No soy un jugador cochino ni que finge faltas como sí lo hicieron muchos de ellos. Nos tocó ver la copa por televisión y no pelear por ella. Tenemos una liga y queremos la estrella 18, la presión en Nacional siempre va a existir", dijo.

El mediocampista también se refirió a su ausencia en la convocatoria para el partido contra Unión Magdalena por la fecha anterior de Liga BetPlay y al mismo tiempo resaltó la reacción del equipo.

"Me quedo con lo que hizo el equipo en el segundo tiempo, tuvo la rebeldía para corregir errores y ponerse arriba en el marcador. Llegamos al empates y tuvimos ocasiones para podernos ir adelante y no se concretaron. Soy un jugador de fútbol y trabajador de Nacional y estoy a las órdenes. Si en ese momento el profe no quiso contar conmigo hay que respetarlas".

Finalmente, Andrés Andrade habló del nuevo objetivo de Nacional de conseguir la estrella 18 y además explicó la polifuncionalidad que puede desempeñar.

"Nacional es consciente que después de la eliminación en copa tenemos que dedicarnos totalmente a la liga y de local hay que ganar, hay que sumar puntos, sumar de a tres para escalar posiciones y clasificar lo más rápido posible. Yo soy desde inicios de mi carrera polifuncional, he jugado en varias posiciones, las conozco y puedo jugar en ellas. La posición ideal mía es detrás del delantero, pero la costumbre de jugar por izquierda fue en un nivel muy grande porque en México siempre jugué ahí".