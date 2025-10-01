Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 20:50
En Nacional ya hablaron con Rueda y Osorio: hay versión oficial
Diego Arias, entrenador interino del equipo, contó lo que habló con estos entrenadores.
Atlético Nacional se quedó sin entrenador hace algunos días y mientras encuentra uno idóneo para los próximos retos, el club 'verdolaga' puso como interino a Diego Arias, un viejo conocido de la institución paisa.
Así las cosas, en la última rueda de prensa Arias dio a conocer que habló con dos entrenadores con pasado en Nacional y de ellos recibió un respaldo importante.
Vea también: Nacional perderá un goleador en el próximo mercado de fichajes
Bien, pues se trata de Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda, dos técnicos muy importantes para la historia del fútbol.
"Estuve hablando con ellos en la semana que hubo el cambio. Ellos con su buena energía y me dieron un apoyo incondicional", inició diciendo Arias.
Después continuó: "Son referencias importantes, inspiración para dedicarnos al fútbol desde la dirección técnica y creo que estamos preparados. Tenemos la capacidad para ayudar a los jugadores para conseguir el objetivo".
Le puede interesar: Santos tomó decisión con Alfredo Morelos; Nacional tendrá que alistar la chequera
Es importante decir que aunque son muchos los rumores, todavía no se ha confirmado quién será el técnico en propiedad de Nacional, pero se espera que se defina en los próximos días.
Otras noticias
LA FM MÁS FÚTBOL⚽|¿LOS FUTBOLISTA JUEGAN DEPENDIENDO DEL TÉCNICO?
Fuente
Antena 2