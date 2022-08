¿En qué fecha Barcelona podrá fichar a Linda Caicedo?

Los aficionados mundiales del fútbol femenino tienen en el radar a Linda Caicedo, una jugadora que está dando de que hablar por sus buenas actuaciones en la Copa América y el Mundial Femenino Sub 20, dos torneos que ahora la tienen como la mejor jugadora del continente.

Dentro de todas las noticias que salen a diario de la caleña, hace algunas semanas empezó a rondar el rumor de que Caicedo podría fichar con el Barcelona, uno de los equipos más importantes del mundo y que, además, le apuesta a las grandes estrellas de esta disciplina.

Desde Antena 2 pudimos confirmar que hubo conversaciones con el club español y el representante, pero el principal motivo por el que no se ha podido establecer un acuerdo, es porque Linda tiene solo 17 años y hasta no cumplir la mayoría de edad, no podrá integrar las filas de los 'Culés'.

El buen momento de la delantera se podría ver reflejado en el fútbol europeo, pero cuando sea mayor de edad y eso será en febrero del 2023, hasta entonces podría existir un acuerdo formal para que Caicedo haga parte del primer equipo de Barcelona.

Por ahora, lo único que se sabe es que la jugadora tiene un contrato actual con el Deportivo Cali, al menos así lo confirmó Vanessa Alipio, la gerente deportiva del equipo, quien además ratificó su deseo de tenerla para la Copa Libertadores en caso de que no haya Mundial Sub 17.