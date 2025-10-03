En Racing no se acuerdan del pasado: Fuerte discusión entre Juanfer y Costas

Juanfer se metió en la pelea

El volante colombiano que actualmente está otra vez en River no fue ajeno a la situación que se vivió anoche, Quintero no suele sobresalir en estos contextos, siempre se lo ve muy calmado y normalmente es él quien separa a sus compañeros, pero en el partido frente a Racing desde el inicio se lo notó muy tenso, incluso tuvo un fuerte encontronazo con el mismo Maxi Salas en una acción que terminó en falta a favor de su equipo.

Pero la explosión del colombiano llegó al final del partido, cuando Acuña terminó envuelto en medio de los jugadores de Racing y tuvieron que llegar sus compañeros y Gallardo a separarlo, fue ahí cuando entró en escena uno de los hijos de Costas que estaba enfurecido, lanzaba insultos se encaraba con los jugadores de River y peleaba con el árbitro. Con él fue el fuerte cruce de Juanfer quien se veía muy molesto e incluso gente de seguridad y sus mismos compañeros tuvieron que retener al colombiano que estaba completamente salido de sus casillas.