Juan Fernando Quintero, futbolista colombiano
Juan Fernando Quintero en River Plate
Vie, 03/10/2025 - 08:44

En Racing no se acuerdan del pasado: Fuerte discusión entre Juanfer y Costas

River se clasificó a semifinales de Copa Argentina después de vencer 1-0 a Racing.

River dejó los malos resultados atrás y logró imponerse frente a Racing en los cuartos de final de Copa Argentina, en estadio neutro y con ambas hinchadas los dirigidos por Marcelo Gallardo jugaron un partido muy correcto en el que sin sobresaltos se llevaron la victoria 1-0 con un gol tempranero de Maxi Salas, el ex Racing.

El partido se vivió con mucha intensidad tanto a nivel de juego como en ambos equipos, el enfrentamiento con los ex Racing calentó mucho el encuentro y entre Acuña y la hinchada terminaron de encender los ánimos. Fue pitar el final y se dañó todo, Acuña con la mitad del equipo, los hijos de Costas y el mismo Marcos Rojo

Juanfer se metió en la pelea 

El volante colombiano que actualmente está otra vez en River no fue ajeno a la situación que se vivió anoche, Quintero no suele sobresalir en estos contextos, siempre se lo ve muy calmado y normalmente es él quien separa a sus compañeros, pero en el partido frente a Racing desde el inicio se lo notó muy tenso, incluso tuvo un fuerte encontronazo con el mismo Maxi Salas en una acción que terminó en falta a favor de su equipo. 

Pero la explosión del colombiano llegó al final del partido, cuando Acuña terminó envuelto en medio de los jugadores de Racing y tuvieron que llegar sus compañeros y Gallardo a separarlo, fue ahí cuando entró en escena uno de los hijos de Costas que estaba enfurecido, lanzaba insultos se encaraba con los jugadores de River y peleaba con el árbitro. Con él fue el fuerte cruce de Juanfer quien se veía muy molesto e incluso gente de seguridad y sus mismos compañeros tuvieron que retener al colombiano que estaba completamente salido de sus casillas. 

River salió del bache y está en semis

Con esta victoria River cortó una mala racha de 4 partidos perdidos consecutivamente y con esto logró meterse en las semifinales de Copa Argentina, el equipo millonarios no vivía un buen momento y esta victoria llega como un gran alivio no solo para Gallardo sino también para sus dirigidos. Ahora se preparan para visitar a Rosario y Talleres y recibir a Sarmiento por Liga antes de enfrentar a Independiente Rivadavia en busca de un lugar en la final de copa. 

