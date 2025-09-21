En Santa Fe confirman motivación extra y plan de trabajo para la final de la Liga Femenina

Independiente Santa Fe tiene una nueva cita con la historia este domingo 21 de septiembre al disputar la final de vuelta de la Liga Profesional Femenina 2025. Las 'leonas', que ya son las máximas ganadoras del Fútbol Profesional Colombiano, buscarán su cuarto título.

El equipo bogotano tratará de defender la ventaja de 1-0 conseguida sobre Deportivo Cali en el partido ida desarrollado en Bogotá, en el que Luisa Valbuena brilló al marcar.