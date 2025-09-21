Actualizado:
Dom, 21/09/2025 - 08:21
En Santa Fe confirman motivación extra y plan de trabajo para la final de la Liga Femenina
Santa Fe tiene ventaja de 1-0 en la final de la Liga Femenina 2025.
Independiente Santa Fe tiene una nueva cita con la historia este domingo 21 de septiembre al disputar la final de vuelta de la Liga Profesional Femenina 2025. Las 'leonas', que ya son las máximas ganadoras del Fútbol Profesional Colombiano, buscarán su cuarto título.
El equipo bogotano tratará de defender la ventaja de 1-0 conseguida sobre Deportivo Cali en el partido ida desarrollado en Bogotá, en el que Luisa Valbuena brilló al marcar.
El plan de Santa Fe para derrotar a Cali y lograr el título
En la rueda de prensa previa al partido, el director técnico Omar Ramírez dio a conocer detalles del plan de trabajo que tendrá Santa Fe para alzarse con el título.
"La vamos a defender (la ventaja en el marcador), pero dentro del desarrollo del juego vamos a atacar. Es una ventaja corta, pero es ventaja, sabemos lo que es el Cali y lo que es Santa Fede visitante. Seremos muy cuidadosos y con concentración para ampliar el marcador. Tenemos las herramientas para buscar otro gol, pero también necesitamos saber defender", dijo.
Santa Fe no sufre por las bajas
Ramírez destacó que Santa Fe se ha consolidad como un equipo con variantes, a pesar de las bajas que ha sufrido durante el campeonato.
"Santa Fe ha perdido a varias jugadoras para la final. Pero es un equipo y lo ha demostrado con salidas y bajas", dijo.
Motivación extra para ganar
Omar Ramírez también reconoció que en Santa Fe hay una motivación extra para lograr el campeonato, ya que se afianzaría como el equipo más ganador y además destacó la posibilidad de ser el primer club en coronarse en condición de visita en el Pascual Guerrero y en Palmaseca.
"Es una motivación extra quedar con dos títulos por encima de Deportivo Cali y de América. Ya dimos la vuelta en el Pascual Guerrero y tenemos la ilusión de dar la vuelta en Palmaseca", dijo.
Fuente
Antena 2