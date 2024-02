En Sao Paulo dan como un hecho la salida de James: "Fue una decisión de él"

CARPINI FALA SOBRE SAÍDA DE JAMES! Treinador comenta o que atrapalhou a trajetória do meia no São Paulo!



🚨 VEM SENTIR O EFEITO PAULISTÃO! Ponte Preta x São Paulo é SÁBADO (10), a partir das 17h15, EXCLUSIVO na @tntbr e @hbomaxbr. Assine com o link e vem com a gente!… pic.twitter.com/LOTjTJkhmZ