"En septiembre debutará": dan como un hecho al nuevo DT de Colombia

Se sacude el ambiente por los lados de la Selección Colombia. Luego que Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores de Antena 2, informara que los argentinos Matías Almeyda y Néstor Lorenzo estaban en carpeta de la Federación, comenzaron las especulaciones acerca de la decisión que iba a tomar la directiva.

Aunque se habló de un tercer candidato, referenciado como el ‘señor X’ por parte del propio Vélez, la cúpula de la FCF ya habría tomado una decisión respecto al nuevo entrenador del equipo ‘cafetero’. Se trataría de Néstor Lorenzo, de acuerdo a lo que aseguró el periodista Jorge Bermúdez, en el programa Espn Fútbol Show.

Vea también: "Merecía ser convocado más veces": palos a Rueda de otro jugador de la Selección Colombia

“En julio nombran a Néstor Lorenzo y en septiembre debuta como técnico de la selección nacional de fútbol de Colombia, a no ser que Guardiola decida venir acá por 500 mil dólares, que Luis Díaz convenza a Klopp para que dirija gratis, que Marcelo Bielsa diga voy a darle una mano a los colombianos, o que Tite diga no dirijo más a Brasil y voy para Colombia (...) A no ser que una de esas cosas pase, en julio podrán dejar de hacer el conteo”, dijo el ‘Patrón’ en dicho espacio de TV.

Vale decir que Carlos Antonio Vélez, a través de Planeta Fútbol, se encargó de descartar al brasileño Tite y al argentino Ricardo Gareca, los más mencionados por la prensa hace una semana cuando se dispararon los rumores acerca del nuevo técnico de la Selección.

Le puede interesar: Candidato a la Selección Colombia cambió de planes: otro opción a DT que se cae

¿Cuándo es el partido de Colombia ante Arabia Saudita en España?

A la espera de saber qué decisión tomará la Federación Colombiana de Fútbol, el equipo ‘cafetero’ se alista para enfrentar a Arabia Saudí el próximo 5 de junio en España a las 12:00, hora Colombia.