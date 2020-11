En un minuto de silencio por Maradona, futbolista se niega a realizar el homenaje

La futbolista Paula Dapena quien juega en el Viajes InterRías de la segunda división del futbol femenino de España; se negó en los actos protocolarios a rendirle un minuto de silencio a Diego Armando Maradona; mientras que sus compañeras realizaron el acto célebre.



En medio del acto, la joven futbolista decidió sentarse en la gramilla y dar la espalda, ya que fue una señal de protesta porqué según ella, Diego Maradona fue un gran jugador pero como persona dejó mucho que desear, puesto que para ella el 'Pibe de Oro' fue "un violador, pedófilo y abusador".



"En el Día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador", argumentó Paula a Pontevedra Viva.



Hay que resaltar que por esta protesta, la jugadora ha recibido amenazas de muerte en sus redes sociales; sin embargo no se lamenta por el apoyo que ha recibido de distintas personas: “en mi club están todos conmigo. He recibido mucho apoyo en redes sociales y mucho cariño, pero también he recibido amenazas de muerte tanto yo como algunas de mis compañeras de equipo. Las redes sociales son así: es mejor esperárselo que no para no asustarte”, expresó la joven deportista de 24 años.



Finalmente, luego de disputarse el compromiso, su equipo Viajes InterRías perdió el compromiso ante Deportivo de la Coruña por un abultado marcador (10-0).