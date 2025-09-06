Actualizado:
Sáb, 06/09/2025 - 16:23
En Venezuela lanzan advertencia a Colombia: "depende de nosotros"
Colombia visitará a Venezuela en la última fecha de la Eliminatoria.
La Selección Colombia cerrará la Eliminatoria Sudamericana este martes 9 de septiembre visitando a Venezuela en duelo por cumplir con el calendario, teniendo en cuenta que los dirigidos por Néstor Lorenzo ya aseguraron un lugar en la Copa del Mundo de 2026.
El equipo nacional servirá de juez para definir al seleccionado que disputará el nuevo repechaje intercontinental, ya que Venezuela y Bolivia luchan por dicho boleto al certamen previo al Mundial.
En Venezuela advierten a Colombia
En la previa al partido, Fernando 'checo' Batista, director técnico de la selección de Venezuela lanzó una contundente advertencia a Colombia, teniendo en cuenta la obligación que tiene el equipo vinotinto.
"Llegamos enteros a Venezuela. Depende de nosotros ir al repechaje", dijo el DT argentino.
Batista agregó que Venezuela afrontará el partido contra Colombia como una final, ya que pretenden celebrar la clasificación al repechaje.
"El martes tenemos una final con nuestra gente, queremos darle una alegría al pueblo venezolano. Tenemos una posibilidad hermosa de poder llegar", declaró.
¿Cómo se define la selección clasificada al repechaje?
La selección de la Conmebol que disputará el repechaje a la Copa del Mundo se definirá este martes 9 de septiembre.
Venezuela y Bolivia se disputan el lugar. Actualmente son los dirigidos por Fernando Batista los que se quedarían con el boleto al ocupar la séptima posición del clasificatorio con 18 unidades.
El equipo boliviano está octavo con 17 puntos.
En la última jornada, Venezuela recibe a Colombia y Bolivia chocará en El Alto con Brasil.
Fuente
Antena 2