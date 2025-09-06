En Venezuela lanzan advertencia a Colombia: "depende de nosotros"

En Venezuela advierten a Colombia

En la previa al partido, Fernando 'checo' Batista, director técnico de la selección de Venezuela lanzó una contundente advertencia a Colombia, teniendo en cuenta la obligación que tiene el equipo vinotinto.

"Llegamos enteros a Venezuela. Depende de nosotros ir al repechaje", dijo el DT argentino.

Batista agregó que Venezuela afrontará el partido contra Colombia como una final, ya que pretenden celebrar la clasificación al repechaje.

"El martes tenemos una final con nuestra gente, queremos darle una alegría al pueblo venezolano. Tenemos una posibilidad hermosa de poder llegar", declaró.