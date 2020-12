EN VIVO: Ceremonia Premios The Best de la Fifa

Ya distinguidos por la UEFA en octubre, Robert Lewandowski y Pernille Harder figuran como inhabituales favoritos para conquistar el jueves los premios FIFA 'The Best' al mejor jugador y jugadora del año, galardón supremo ante la ausencia en 2020 del Balón de Oro.

Nunca antes el goleador polaco del Bayern había presentado mejores argumentos para destronar a la dupla Ronaldo-Messi, los otros dos finalistas, que se han repartido tres de cuatro trofeos 'The Best' y once de los doce últimos Balones de Oro, con la única excepción del croata Luka Modric en 2018.

Pero a sus 32 años, 'Lewy' fue uno de los grandes artífices del repóker de títulos Bundesliga-Copa-Champions-Supercopa de Europa-Supercopa de Alemania, apuntándose 34 goles en la liga alemana y 15 en competición europea. Y en 2020-2021 lleva ya 16 goles en otros tantos partidos.