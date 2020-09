EN VIVO: Everton vs West Ham; James titular en la Carabao Cup

Everton enfrenta al West Ham en los octavos de final de la Carabao Cup. El colombiano James Rodríguez, uno de los futbolistas más destacados por la prensa inglesa en el arranque de temporada, es titular en el equipo de Liverpool para buscar la clasificación a la siguiente ronda.

Aunque no había estado en los otros dos partidos de la Copa de la Liga en Inglaterra, Carlo Ancelotti decidió incluir desde el arranque del compromiso al jugador colombiano, fichaje estrella del Everton para la temporada 2020-2021. La idea del técnico italiano es mantener la línea ganadora que se ha mostrado hasta el momento en el balompié británico.

🚨 TEAM NEWS 🚨@MrAncelotti has made two changes to his starting XI from the previous #CarabaoCup round, with @jamesdrodriguez and Allan coming into the line-up. #UTT ✊