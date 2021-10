EN VIVO: James titular en Al Sadd vs Al Rayyan, final Copa del Emir

El segundo duelo de James Rodríguez en territorio qatarí tiene un ingrediente especial, pues se trata de la disputa de la Copa del Emir, en donde su equipo se verá enfrentado a Al Sadd en el que marcaría el inicio de una etapa ganadora en el país asiático. Aun así, el club que enfrentará James es el que mejor rendimiento tiene en la liga qatarí, pues es líder con puntaje ideal.

