EN VIVO: rueda de prensa de Ángelo Marsiglia previo a Colombia vs Perú

La espera llegó a su final para que ese plan que habían anunciado hace algunos meses se hiciera realidad con la apertura de la Liga de Naciones de la CONMEBOL que marcará el nuevo camino de las diez selecciones para clasificar a los Mundiales.

De esa manera, la Copa América Femenina ya no tendrá el mismo sentido que tenía antes con las clasificaciones para las Copas del Mundo. Ahora, todo se hará por medio de las Eliminatorias o Liga de Naciones con un vibrante comienzo este viernes 24 de octubre con el juego entre Colombia vs Perú que marcará el inicio de esta nueva experiencia del fútbol femenino.

En el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, Colombia buscará la manera de dar el primer golpe ante Perú antes de jugar contra Ecuador en la segunda fecha en condición de visitante. Ángelo Marsiglia, director técnico de la Selección colombiana tendrá que llevar al combinado nacional a un nuevo Mundial y lo hará con un equipo renovado y con nueva generación.

Este jueves 23 de octubre se llevará a cabo la rueda de prensa de Ángelo Marsiglia en la cual, seguramente, responderá a preguntas acerca de la ausencia de María Catalina Usme, la renovación de esta selección, entre otras cosas.

Ángelo Marsiglia entrará en la historia de la Selección Colombia al ser el primer director técnico que tendrá el lujo de dirigir al combinado nacional en la primera edición de la Liga de Naciones de la CONMEBOL. Todo está listo para el inicio de este nuevo torneo que arrancará ante Perú y Ecuador de local y visitante respectivamente.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER LA RUEDA DE PRENSA DE ÁNGELO MARSIGLIA ANTE DEL PARTIDO POR LIGA DE NACIONES VS PERÚ: JUEVES 23 DE OCTUBRE

La rueda de prensa de Ángelo Marsiglia, director técnico de la Selección Colombia Femenina está programada para las 9:25 de la mañana en hora de Colombia de este jueves 23 de octubre. La transmisión y todas las declaraciones del entrenador vallecaucano se verán a través del canal oficial de YouTube de Deportes RCN.