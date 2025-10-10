EN VIVO: Rueda de prensa Selección Colombia previo al duelo vs México, 10 de octubre

Un partido que se ha repetido en varias ocasiones y que en esta no será la excepción con un vibrante duelo entre la Selección Colombia que probará a un combinado nacional que será sede de la Copa del Mundo de 2026 junto con Estados Unidos y Canadá.

Vea también: ¿Colombia sería cabeza de serie en el Mundial? “Hay una desigualdad”

En esta Fecha FIFA, la Selección Colombia enfrentará a dos de las anfitrionas, midiéndose, primero con su similar de México en el AT&T Stadium de Arlington, Texas y luego se verá las caras con Canadá en el Red Bull Arena (New Jersey) para cerrar la penúltima ventana del 2025.

México será el primer examen de Néstor Lorenzo en octubre este sábado 11 de octubre, a partir de las 8 de la noche, hora colombiana. Lorenzo deberá poner la cara el viernes en la rueda de prensa previa que servirá para sacar primeras impresiones previas a lo que será el partido.

Entre las posibles declaraciones de Néstor Lorenzo estará el tema ya sonado durante la semana de las ausencias de Jhon Arias, Jhon Córdoba, entre otros futbolistas habitualmente convocados, al igual que conclusiones para afrontar el juego con México como posible alineación, evidentemente con la duda de quién será el delantero ‘9’.

Le puede interesar: El Giro 2026 no arrancará en Italia, conozca el país donde empezará

Seguramente, Luis Javier Suárez arrancará como titular en este juego ante México, dado que se lo ha ganado después del partido contra Venezuela que se despachó con cuatro goles, pero en la convocatoria también está Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández que está dulce con el gol en el Real Betis.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER LA RUEDA DE PRENSA DE NÉSTOR LORENZO ANTE DEL PARTIDO POR FECHA FIFA VS MÉXICO: VIERNES 10 DE OCTUBRE

La rueda de prensa de Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia está programada para las 11:20 de la mañana en hora de Colombia. La transmisión y todas las declaraciones del entrenador argentino se verán a través del canal oficial de YouTube de Deportes RCN.

Lea también: Cali le dio golpe a Santa Fe en Libertadores: estadística lo comprueba