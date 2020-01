EN VIVO: Valencia vs Real Madrid - Supercopa de España

En el primer partido de la Supercopa de España, que estrenará formato y que se disputará en Arabia, Real Madrid y Valencia arrancan su participación en el certamen con un partido que promete tener grandes emociones y en el que los dirigidos por Zinedine Zidane no podrán contar con varias de sus grandes figuras, quienes se encuentran lesionadas, como es el caso de Bale, Benzema y Eden Hazard, mientras que en Valencia no podrán estar Guedes, Cristiano Piccini, Manu Vallejo, Kang in Lee y Rodrigo Moreno.

Pese a esto, se espera un gran encuentro, lleno de emociones en el que los 'merengues' son los favoritos, pero no quieren confiarse, conscientes de que Valencia sabe pelear por los partidos hasta el final y que es un club que sabe jugar en instancias decisivas.