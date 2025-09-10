Enner Valencia da golpe antes del Mundial: cambió de equipo y liga

Tras un año complejo sin mucha regularidad a nivel de clubes, Enner Valencia firmó un partidazo ante Argentina en las Eliminatorias para despedirse de Ecuador como se esperaba: como el referente y goleador histórico del combinado nacional. Valencia marcó de penal y extendió su registro en su centenar con la ‘Tri’. Ya son 47 goles que lo adjudican como el máximo artillero.

Sebastián Beccacece le sigue teniendo mucha confianza y será una de las cartas principales durante el Mundial. Es de esos jugadores que, por su liderazgo, impacto goleador y otros factores es imposible dejar afuera de la selección sin importar su actualidad en clubes.

Con Internacional de Porto Alegre, Enner Valencia no ha tenido la suerte deseada. Ha sido relegado por Ricardo Mathias, delantero de 19 años que gana la posición por su 1,92 de estatura que es del agrado de Roger Machado. En ese sentido, lo mejor era buscar una salida del cuadro gaúcho y lo encontró luego de ponerle fin a su historia con Ecuador en las Eliminatorias.

ENNER VALENCIA REGRESA AL PACHUCA DE MÉXICO

Sin cabida en Brasil, Enner Valencia encontró la solución con uno de sus exequipos donde dejó excelentes números. El delantero ecuatoriano no perdió el tiempo y ante el interés del Pachuca de México, Enner no lo dudó y firmó su contrato justo después de las Eliminatorias.

De acuerdo con Olé Ecuador, Enner será nuevo jugador de los Tuzos en los próximos días. El delantero de 35 años espera volver a reafirmar una gran temporada en México justo en la previa del Mundial de 2026. Será importante que el ecuatoriano pueda contar con regularidad para llegar de buena forma a una Copa del Mundo.

El escenario será similar a cuando vistió la camiseta del Pachuca por primera vez. Enner Valencia llegó hace 11 años al cuadro hidalguense con la necesidad de jugar porque se avecinaba el Mundial de 2014. A Ecuador no le fue bien en Brasil y no pudieron clasificar para los octavos de final. Ahora, cuando su carrera está llegando al final, vuelve a México justo antes de una nueva Copa del Mundo.

EL BUEN REGISTRO GOLEADOR EN MÉXICO

En 2014, Enner Valencia llegaba a Pachuca con 24 años. No se demoró mucho en adaptarse al fútbol mexicano pese a que llegaba procedente de Emelec, una liga ecuatoriana completamente distinta a la Liga MX. Con los Tuzos, el ecuatoriano logró anotar 18 goles en 25 partidos y dio siete asistencias.

Luego de su experiencia en Pachuca tuvo una nueva experiencia en Tigres en donde alcanzó a disputar 116 partidos y anotó 34 goles. Buenos registros para el goleador histórico de Ecuador que sirvieron para salir a Europa con West Ham cuando jugaba en los Tuzos y Fenerbahce tras su paso por los universitarios.

Con 35 años, pero con una capacidad goleadora intacta como lo ha demostrado en la selección de Ecuador, Enner Valencia espera volver a dejar grandes números como artillero. En este momento, Pachuca está en la sexta casilla en zona de clasificación para la Liguilla. En México ya sabe lo que es ser campeón tras ganar dos Campeón de Campeones y dos Liga MX.