"Entrena poco": Durán acabó con la paciencia de Mourinho

El Benfica logró este miércoles su clasificación para la Liga de Campeones tras vencer al Fenerbahce de José Mourinho por la mínima (1-0).

El turco Kerem Akturkoglu fue el autor del único tanto de la eliminatoria entre portugueses y otomanos tras el empate a cero de la ida. Los jugadores de Mourinho tendrán que conformarse con un puesto en la Liga Europa.

Vea también: [Video] Durán le tiró con todo a Richard Ríos: cruce colombiano en Champions

Los ganadores estarán en el sorteo de este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco, mientras que los equipos derrotados pasan a la Liga Europa.

Las declaraciones de José Mourinho sobre Jhon Durán