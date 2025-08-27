Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 21:13
"Entrena poco": Durán acabó con la paciencia de Mourinho
Fenerbahçe quedó eliminado en los play-offs de la Champions League.
El Benfica logró este miércoles su clasificación para la Liga de Campeones tras vencer al Fenerbahce de José Mourinho por la mínima (1-0).
El turco Kerem Akturkoglu fue el autor del único tanto de la eliminatoria entre portugueses y otomanos tras el empate a cero de la ida. Los jugadores de Mourinho tendrán que conformarse con un puesto en la Liga Europa.
Vea también: [Video] Durán le tiró con todo a Richard Ríos: cruce colombiano en Champions
Los ganadores estarán en el sorteo de este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco, mientras que los equipos derrotados pasan a la Liga Europa.
Las declaraciones de José Mourinho sobre Jhon Durán
Jhon Jader Durán entró sobre la mitad del segundo tiempo y no tuvo un buen rendimiento, incluso a casi un minuto de acabar, mostró una aparente lesión en su pierna izquierda, lo que llamó la atención, más porque este jueves se conocerá la convocatoria a la selección Colombia.
Tras toda esta situación, en rueda de prensa le preguntaron a Mourinho con relación al colombiano y con palabras cortas demostró no está muy tranquilo con su situación.
Le puede interesar: Durán no ve una: peor calificado, pocos minutos y fea eliminación
"Jhon Durán no está en buenas condiciones físicas y entrena poco. Talisca es un jugador con personalidad y podía haberlo hecho mejor", dijo el entrenador.
Ahora hay una gran incógnita en relación con si estará o no el delantero en la convocatoria de Colombia para las dos últimas fechas de las Eliminatorias.
Otras noticias
¿Debe volver Jhon Jáder Durán a la Selección Colombia?
Fuente
Antena 2