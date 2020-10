Entrenador de Lady Andrade en España recalca los errores que debe "corregir"

El entrenador del Deportivo, Manu Sánchez, aprovechó las dos semanas sin partidos de Primera para "corregir" aspectos que llevaron al equipo a perder las tres primeras jornadas y, en el caso de la jugadora Lady Andrade, advirtió de que debe "asimilar comportamientos en el campo" para tener más continuidad.



Andrade, de nacionalidad colombiana, cuyo fichaje generó muchas expectativas en el Deportivo, equipo revelación la temporada pasada, empezó la temporada como titular, con un gol y un disparo al larguero ante el Athletic de Bilbao, siguió en el once ante la Real Sociedad y fue suplente en la jornada previa al parón del campeonato, ante el Espanyol.



Cuestionado sobre su trayectoria en el Deportivo Abanca, su técnico explicó que "no es que le esté faltando nada, simplemente tiene que asimilar ciertos comportamientos" que el equipo busca "en el campo" y que, "dependiendo del sistema y lo que se busque en cada partido, varía".

"Hay que ir encajando todas las piezas, es algo habitual con las jugadoras que llegan. Es un proceso normal de adaptación. Este año todavía no hemos encontrado ese bloque que nos pueda dar continuidad. Quizás no lo encontremos en toda la temporada y en ese sentido sea un año diferente, con mayor diversidad en el once", matizó el entrenador.



Sánchez, que se mostró "contento" con la plantilla que ha confeccionado, afirmó que le da "importancia a sumar" los primeros puntos esta temporada, algo que buscará este sábado ante el Santa Teresa.



El técnico deseó que el equipo tenga mayor "consistencia defensiva" ante un rival del que recela a pesar de ser un recién ascendido.

"Es así sobre el papel, un recién ascendido, pero es un veterano, con jugadoras con muchos partidos en Primera, un equipo rocoso, muy complejo, trabajado y con una idea clara de juego, sin fisuras, con juego rápido de ataque, con salidas al contragolpe, juego directo y mucho orden defensivo. Está puntuando y ha dejado buena imagen ante equipos complicados", precisó.



El preparador blanquiazul se congratuló del debut de Athenea del Castillo con la selección absoluta, la primera del Deportivo que alcanza la internacionalidad con la Roja.



"Es una satisfacción para el proyecto, sobre todo. Estamos muy contentos por ella, es una jugadora muy emocional, muy explosiva en su forma de ser, e imagino el torbellino de sentimientos que ha tenido por ir convocada y debutar. Todas estas convocatorias de jugadoras y exjugadoras refrendan nuestra idea de proyecto, de apostar por jugadoras jóvenes", dijo.



Añadió que en el caso de la cántabra, es el premio al "trabajo y sacrificio" que hizo durante el confinamiento.



"Para el grupo fue una alegría muy grande, estamos hablando de una internacional absoluta. No solo se debe al trabajo del año pasado. Athenea es un ejemplo del trabajo en el confinamiento, lo llevó al pie de la letra, se exigió muchísimo y llegó a un nivel de forma espectacular y en los partidos disputados destacó", consideró Sánchez.