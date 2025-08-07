Entrenadores nominados al premio Cruyff al mejor entrenador del año

El único punto negro de su temporada fue la final del Mundial de Clubes perdida contra el Chelsea de Maresca, que a sus 45 años sumó entonces su segundo trofeo de la temporada, junto a la Liga Conferencia, además de marcar el regreso de su equipo a la élite del fútbol inglés.

Slot tenía la difícil tarea de ocuparse de la pesada herencia de Jurgen Klopp en el Liverpool y lo consiguió levantando el vigésimo trofeo de campeón de los Reds, algo similar a lo logrado por Conte en el Nápoles y por Flick en el Barcelona.

El técnico alemán, el más veterano de los candidatos (60 años), sumó además la Copa y la Supercopa y se quedó a las puertas de la final de la Liga de Campeones, dando la vuelta a una tendencia negativa que gangrenaba al club catalán en los últimos años.