Enzo Fernández recibió noticia tras enfrentar a Colombia: se habla de sanción

El argentino Enzo Fernández no recibirá ninguna sanción por parte de la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) por el cántico racista contra los franceses que realizó durante la celebración de la Copa América.



El jugador del Chelsea cantó unos segundos de un cántico con contenido racista contra los franceses en un directo en redes sociales, lo que provocó reacciones negativas por parte de sus compañeros de equipo, que tacharon el acto de racista y le dejaron de seguir en redes sociales.

Enzo se disculpó con sus compañeros y donó dinero a una asociación contra el racismo, por lo que no fue suspendido por el Chelsea.



Al ocurrir los hechos cuando el jugador estaba con Argentina, no será investigado por la FA, mismo caso que el de Rodrigo Hernández, que fue sancionado con un partido a nivel internacional por sus cánticos junto a Álvaro Morata sobre Gibraltar.

Sin embargo, Rodrigo Bentancur, que podría enfrentar hasta doce partidos de sanción por una referencia racista hacia Heung-min Son, sí está siendo investigado por la FA ya que sus declaraciones en un programa uruguayo se produjeron antes de que fuera reclutado por Uruguay