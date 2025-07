Enzo Maresca llenó a Fluminense y Jhon Arias de elogios: esto dijo

Llegó la hora de la definición del Mundial de Clubes en las fases semifinales. Por un lado, el Chelsea deberá medirse con la revelación del torneo, Fluminense. Sin duda alguna, el partido, pase lo que pase, demostrará que el fútbol sudamericano está a la misma altura que el balompié europeo con un elenco brasileño jugando mano a mano con un inglés.

En este choque, Jhon Arias será uno de los jugadores más importantes en busca de darle a Fluminense una nueva alegría clasificando a la gran final de la primera edición del Mundial de Clubes. El extremo chocoano se convirtió en la gran figura del torneo, pues, en las primeras tres jornadas de la fase de grupos fue elegido el MVP.

Chelsea no se lo pondrá fácil, pero el equipo inglés sabe lo que se enfrenta y lo que está en juego a lo largo de estos 90 minutos. De hecho, el club teme por Jhon Arias, y no solo por el colombiano, sino por Germán Ezequiel Cano. El ex Santa Fe, América y Patriotas fue elogiado por Enzo Maresca en medio de la previa del juego, asegurando que no hay ningún favorito en la pelea por llegar a la final.

“JUGADORES DE CALIDAD COMO JHON ARIAS”, ENZO MARESCA EN LA PREVIA DEL FLUMINENSE VS CHELSEA

En Nueva Jersey se vivirá la fiesta de las semifinales con este primer sorbo antes de llegar a la final. Enzo Maresca aseveró que en esta serie entre brasileños e ingleses no hay ningún equipo favorito, ni siquiera en el PSG vs Real Madrid que jugarán a segundo turno el miércoles 9 de julio.

Durante la rueda de prensa, el entrenador italiano aseguró que deberán tener cuidado con lo que pueda hacer Jhon Arias con Germán Ezequiel Cano como los jugadores de mayor peligro a lo largo de estos 90 minutos que se avecinan.

Enzo Maresca afirmó que, “Fluminense tiene un gran entrenador, jugadores experimentados y de calidad como (Jhon) Arias o (Germán) Cano, y a estas alturas del torneo, cualquier partido va a ser muy difícil”. Corto, pero dedicó palabras para el jugador colombiano.

Sumado a lo anterior, sentenció que no ve que haya clubes favoritos en medio de las semifinales. Ni siquiera en la serie entre Paris Saint-Germain vs Real Madrid que definirán la otra clasificación para disputar la final, “yo no creo que el Chelsea sea favorito, a estas alturas del torneo no hay favoritos”.

EL FUTURO DE JHON ARIAS PODRÍA CAMBIAR DESPUÉS DE ESTOS 90 MINUTOS

Aunque no hay nada escrito, este partido podría ser determinante para cambiar el futuro de Jhon Arias y dar un giro completo. El representante colombiano en estas semifinales podría dejar Fluminense, pese a todo el amor de los hinchas para con el chocoano. Arias ya viene siendo sondeado por grandes clubes de Europa y podría salir de la institución.

Jhon Arias ha estado en la órbita del Atlético de Madrid y del Sevilla y su salida de Fluminense se podría dar después del Mundial de Clubes sin importar que lleguen a la final o que caigan en la semifinal contra el Chelsea.

Con los intereses de los dos clubes españoles, Fluminense ya le habría puesto precio al colombiano. Quien quiera contar con los servicios de Jhon Arias deberá pagar un valor cercano a los 17 millones de euros para poder dar con la salida del chocoano del elenco brasileño con destino a Europa.