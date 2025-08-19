Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 14:18
Equipo brasileño quiere desarmar a Once Caldas; una figura ya firmó precontrato
Los futbolistas colombianos han despertado gran interés en este mercado de fichajes.
El presente mercado de fichajes continúa con sus movimientos y el fútbol brasileño ha dado de qué hablar recientemente por el alto interés que ha despertado en los jugadores colombianos, donde un equipo ha demostrado su gran afición por el balompié cafetero.
Sonados fichajes como el de Jorge Carrascal al Flamengo de Brasil, Carlos Andrés el ‘Tinito’ Gómez al Vasco da Gama y uno que suena muy posible como el de Luis Sinisterra a Cruzeiro, han sido de los más destacados en este mercado de pases.
Equipo brasileño está enamorado de los colombianos
Pese a no estar en la máxima división del balompié brasileño, el Athletico Paranaense goza de buen poderío económico y está en la posibilidad de hacer grandes inversiones, recordando que a inicios de año negoció con Atlético Nacional para el fichaje de Kevin Viveros y Juan Felipe Aguirre.
Por otro lado, el conjunto ‘Furacão’ ya tenía en su nómina al delantero Stiven Mendoza, colombiano que está a punto de encontrarse con otros tres compatriotas, uno de ellos ya fue presentado de manera oficial.
Paranaense está detrás de figura de Once Caldas
Tras el anuncio de la llegada de Elan Ricardo, volante barranquillero que dejó el Besiktas, se le suma el fuerte interés por contar con el defensor Carlos Terán, pues ya hay oferta formal por la compra del jugador en la mesa del Chicago Fire.
Por último, una información revelada por el periodista Uriel Lugt aseguró que Paranaense ha logrado un acuerdo con Once Caldas por el fichaje del centrocampista Alejandro García, quien ya habría firmado un precontrato para llegar al conjunto brasileño a inicios del 2026.
🚨🇨🇴✍️ Alejandro García firmó un pre contrato con #AthleticoPR.— Uriel Iugt (@urieliugt) August 18, 2025
-> A esta hora negocian con #OnceCaldas la desvinculación del volante. De no ser así, en enero será refuerzo del Furacão. Lo adelantó @tretisoficial.
