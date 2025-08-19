Equipo brasileño quiere desarmar a Once Caldas; una figura ya firmó precontrato

El presente mercado de fichajes continúa con sus movimientos y el fútbol brasileño ha dado de qué hablar recientemente por el alto interés que ha despertado en los jugadores colombianos, donde un equipo ha demostrado su gran afición por el balompié cafetero.

Sonados fichajes como el de Jorge Carrascal al Flamengo de Brasil, Carlos Andrés el ‘Tinito’ Gómez al Vasco da Gama y uno que suena muy posible como el de Luis Sinisterra a Cruzeiro, han sido de los más destacados en este mercado de pases.

