Equipo colombiano se enfrentará al Barcelona en torneo juvenil

El fútbol juvenil colombiano afrontará un nuevo reto internacional con la participación del Internacional de Palmira en el Torneo Leyendas del Futuro Sub-16, que se disputará en Barcelona entre el 29 y el 31 de agosto de 2025. El equipo vallecaucano, campeón del Torneo Esperanzas 2025, representará a Colombia en este certamen que reúne a clubes formativos de distintos continentes.

La clasificación del Internacional de Palmira se concretó tras su desempeño en el Torneo Esperanzas, organizado por Novo Fútbol en Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca. Esta competencia se consolidó como una plataforma de proyección para jugadores en etapa formativa y se convirtió en una de las principales vitrinas para talentos nacionales.

El certamen en España tendrá como sede el Campo Municipal de Fútbol Paco Navarro, en Santa Perpetua, Barcelona, dentro de las instalaciones de la escuela de la AFA. Será la segunda edición del torneo y contará con la participación de equipos de Europa, Asia y América Latina.

El Internacional de Palmira integra el Grupo 1 junto al FC Barcelona de España, la JFA Academy de Japón y el Djurgarden DTFF de Suecia. El debut del conjunto colombiano está programado para el viernes 29 de agosto a las 3:00 a.m. (hora de Colombia) frente al Djurgarden. Ese mismo día, a las 7:40 a.m., se medirá contra el FC Barcelona en un encuentro que será transmitido a través del canal de YouTube de Torneos Esperanzas. El tercer partido de la fase de grupos se jugará el sábado 30 de agosto, también a las 3:00 a.m., ante la JFA Academy.