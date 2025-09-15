Equipo de Blessd hace historia y ficha por primera vez a un colombiano

El fútbol colombiano sumó un nuevo capítulo con la llegada de Sebastián Vásquez al Vendsyssel FF de Dinamarca. El jugador, surgido en la cantera de Dímelo Jara F.C., se convirtió en el primer integrante del club en alcanzar el profesionalismo en el exterior.

El Vendsyssel FF, equipo que compite en la NordicBet Liga, tercera división de Dinamarca, fue adquirido en 2024 por el cantante colombiano Blessd, quien busca con este proyecto abrir espacios para jugadores nacionales en el fútbol europeo. En este marco, Vásquez firmó contrato con la institución y comenzará su carrera en el balompié profesional.

Dímelo Jara F.C., con sede en Medellín, es un club que se ha consolidado como un espacio de formación que brinda proyección a jóvenes futbolistas hacia escenarios internacionales. El caso de Vásquez representa el primer resultado de este trabajo, al convertirse en pionero dentro del proyecto que conecta a la academia con un club europeo.

Santiago Jaramillo, fundador de la escuela y mánager de Blessd, afirmó que el paso de Vásquez refleja cómo la disciplina y el esfuerzo colectivo permiten abrir puertas en el fútbol internacional. A su vez, integrantes cercanos al proyecto resaltaron que la vinculación de un jugador formado en Medellín con el Vendsyssel FF es una señal del camino que busca trazarse para más talentos colombianos.

El movimiento se enmarca en el lema “De Medellín para el mundo”, promovido por Blessd al momento de adquirir la institución danesa. La idea central es establecer una red que facilite la llegada de jóvenes futbolistas a ligas europeas, aprovechando la plataforma creada entre la música y el deporte.

Para Dímelo Jara F.C., la firma de Vásquez significa un avance en la consolidación de su proyecto formativo. El club espera que este primer caso sea un referente para que otros jugadores puedan tener oportunidades similares en el futuro.

El anuncio oficial fue realizado hace pocas horas, donde se indicó que la vinculación de Vásquez constituye apenas el inicio de un proceso que pretende extenderse con nuevos jugadores colombianos en el balompié internacional.