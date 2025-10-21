Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 19:06
Equipo de Premier League desistió del fichaje de figura de Colombia
En Premier League le cerraron las puertas a figura de Selección Colombia.
La temporada 2025 está a punto de llegar a su fin y junto con ello se ha logrado ver de principio a fin cómo el talento colombiano se fue robando el protagonismo en distintas competencias alrededor del mundo, tanto a nivel de selecciones como rendimientos individuales en los respectivos clubes en donde militan los jugadores.
En el mercado de fichajes se llevó a cabo un amplio movimiento de jugadores colombianos en donde destacaron Luis Díaz, Luis Suárez, Jhon Durán, Richard Ríos, entre otros futbolistas. Sin embargo, hubo un nombre que estuvo sonando en varias de las ligas importantes de Europa, en especial en la Premier League, el de Jhon Lucumí, pero todo parece indicar que su futuro sestaría en Bologna.
Sunderland le habría dicho que no a Jhon Lucumí
El defensor de la Selección Colombia se ha convertido en una de las piezas más importantes de Néstor Lorenzo durante las eliminatorias, Copa América, amistosos y todo parece indicar que será un jugador fijo en la convocatoria para afrontar el Mundial 2026.
El caleño de 27 años también ha tenido un gran presente deportivo en la Serie A de Italia jugando con el Bologna, por lo que varios equipos se han fijado en él, incluyendo el Sunderland, club recién ascendido a la Premier League.
La escuadra inglesa fue una de las escuadras más interesadas en llevar a cabo el fichaje de Lucumí, pero el conjunto italiano presentó varios "peros" en la transferencia. Sunderland lanzó varias ofertas: inicialmente cerca de 20 M € + complementos, luego 22 M € + 3 M en bonos y al final Bologna se mantuvo firme en pedir los 28 M €, alegando que la cláusula había expirado y que no estaban obligados a aceptar, por lo que el fichaje ya no se daría.
#UPDATE HOY en 🗞️ @SunderlandEcho @SunderlandAFC ha desistido en fichar al defensor central 🇨🇴 Jhon Lucumí (@Bolognafc1909).

Múltiples reportes sugieren que The Black Cats buscarían asegurar los servicios de Lucu en enero.

Fuentes en Wearside han descartado esa posibilidad.
Múltiples reportes sugieren que The Black Cats buscarían asegurar los servicios de Lucu en enero.
Fuentes en Wearside han descartado esa posibilidad. pic.twitter.com/5eHAbvmp5K
¿Cómo le ha ido a Lucumí con Bologna?
La llegada del defensor colombiano se dio a principios de la temporada 2022 tras su paso por el Genk de Bélgica y desde entonces ha tenido la oportunidad de sumar 117 partidos, más de 9.400 minutos en donde se ha reportado con un gol y tres asistencias.
