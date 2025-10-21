Equipo de Premier League desistió del fichaje de figura de Colombia

La temporada 2025 está a punto de llegar a su fin y junto con ello se ha logrado ver de principio a fin cómo el talento colombiano se fue robando el protagonismo en distintas competencias alrededor del mundo, tanto a nivel de selecciones como rendimientos individuales en los respectivos clubes en donde militan los jugadores.

En el mercado de fichajes se llevó a cabo un amplio movimiento de jugadores colombianos en donde destacaron Luis Díaz, Luis Suárez, Jhon Durán, Richard Ríos, entre otros futbolistas. Sin embargo, hubo un nombre que estuvo sonando en varias de las ligas importantes de Europa, en especial en la Premier League, el de Jhon Lucumí, pero todo parece indicar que su futuro sestaría en Bologna.

Sunderland le habría dicho que no a Jhon Lucumí

El defensor de la Selección Colombia se ha convertido en una de las piezas más importantes de Néstor Lorenzo durante las eliminatorias, Copa América, amistosos y todo parece indicar que será un jugador fijo en la convocatoria para afrontar el Mundial 2026.

El caleño de 27 años también ha tenido un gran presente deportivo en la Serie A de Italia jugando con el Bologna, por lo que varios equipos se han fijado en él, incluyendo el Sunderland, club recién ascendido a la Premier League.