James Rodríguez será, sin duda alguna, uno de los grandes protagonistas del mercado de pases. Ya lo es, de hecho, luego de haber salido de forma abrupta del Olympiacos griego. Aunque cosecha fracaso tras fracaso en los últimos años, al colombiano no le faltan equipos que se encuentren interesados en ficharlo.

Es el caso de Botafogo de Brasil, club que indagó en su momento por el de Cúcuta cuando este se fue del Al Rayyan de Qatar por la puerta de atrás en septiembre. Su presidente dejó claro que es un deseo contar con él, independiente del costo de la operación.

“Me gusta ver a estos grandes jugadores, es un caso parecido con Cavani, Zahavi... Llevo muchos años viendo a James, mis hijos también”, dijo John Textor, luego del partido en el que su equipo le ganó 2-1 al Sao Paulo en la primera fecha del Brasilerao el sábado.

Textor no esquivó el tema James Rodríguez y recalcó que incluso ya tuvo charlas con su representante, es decir, Jorge Mendes. Sin embargo, afirmó que la incorporación del volante ofensivo dependerá de él mismo y de la voluntad de jugar en Brasil.

“Me gusta monitorear. Es cierto que hablamos con el representante, pero hasta que diga que quiere jugar aquí, ese es el momento clave para mí. Necesita levantar el teléfono y decir que quiere jugar en el Botafogo. Eso no ha sucedido todavía. Seguiremos buscando, pero hasta ahora no ha pasado nada”.

Más sincero no pudo ser. El presidente de Botafogo, en todo caso, manifestó que su idea es incorporar a un jugador que aporte, que sume y que no simplemente llegue con chapa de figura.

“Puede ser una respuesta que decepcione a los fans, pero no contrato celebridades. Buscamos buenos jugadores para el equipo, para la reserva y para la base. Si tienes una oportunidad que se ajusta a tu presupuesto y que se puede desarrollar, intentémosla”.

Botafogo, más allá de la intención de su máximo dirigente, no la tendrá fácil si quiere a James Rodríguez. El valor del colombiano en cuanto al precio del pase, es cercano a los 9 millones de euros y sobre esa base deberá negociar su salario. Por supuesto, en el fútbol brasileño de hoy, cualquier cosa puede pasar.