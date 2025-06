Equipo europeo le teme a un colombiano en Mundial de Clubes: esto dijeron

A partir de las 7 de la noche en horario de Colombia, el sábado 14 de junio arrancará el novedoso Mundial de Clubes que llegó para quedarse y que cada cuatro años se disputará con los campeones de cada confederación. Aunque no hay participación de clubes colombianos, sí habrá varios jugadores que podrán hacer historia jugando por primera vez este torneo.

Richard Ríos, Yeimar Gómez Eddie Segura, Frank Fabra, Jerson Lagos, Nelson Deossa, Stefan Medina, Johan Rojas, Avilés Hurtado, Brayan Caicedo, Miguel Ángel Borja, Kevin Castaño, Kevin Serna, Gabriel Fuentes y Jhon Arias serán los encargados de representar al país.

En esa amplia lista de 15 jugadores colombianos, aparecen varios futbolistas que son parte de la Selección Colombia o que han sido convocados en algún momento. Justamente, por su recorrido y buen momento, hay uno en específico que llama la atención de un club europeo.

Jhon Arias es tal vez el futbolista en mejor momento de la amplia lista de representantes colombianos. Protagonista en el Fluminense de Brasil se ha ganado el reconocimiento, pese a que en la Selección Colombia no tuvo la mejor suerte del mundo en las Eliminatorias Sudamericanas.

EL EQUIPO QUE LE TEME A JHON ARIAS

Fluminense está en el Grupo F compartiendo zona con Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai de Corea del Sur y Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Su debut será ante los alemanes que ya están poniendo los ojos en el elenco brasileño y analizan lo que será ese vibrante encuentro que marcará el inicio de europeos y sudamericanos.

Globo Esporte entrevistó al entrenador Niko Kovac, y una de las preguntas puntuales tuvo que ver con el nombre de Jhon Arias, extremo de Fluminense que viene dando de qué hablar como uno de los grandes ídolos y referentes de la institución oriunda de Río de Janeiro.

Niko Kovac sorprendió al afirmar que no ha seguido de a mucho a Renato Gaúcho, entrenador de Fluminense, “para ser sincero, no lo estaba estudiando como entrenador. Sé que tiene muchas cualidades y algunos defectos, como todos. Pero no quiero hablar de eso. Claro que el entrenador es importante para implementar su estilo, pero no deberíamos hablar de los entrenadores, sino de los grandes jugadores del Fluminense”.

En ese sentido, le preguntaron por Jhon Arias y no dudó en afirmar que es el jugador por temer durante los 90 minutos. “No entré en muchos detalles sobre los miembros del equipo, me centré más en todo el grupo. No me centré en un solo jugador. Pero ya que usted (periodista) está hablando de él, estoy seguro de que Arias debe ser un gran atleta y debemos tener cuidado para frenarlo”.

JHON ARIAS Y SU FUTURO EN FLUMINENSE

El debut de Jhon Arias puede empezar a marcar el final de un ídolo y referente en el elenco carioca. Las ofertas no han parado de llegar con intereses de clubes de Rusia y de Turquía, pero el chocoano quiso seguir jugando en Brasil. Fluminense esperaba tenerlo para disputar el Mundial de Clubes. Efectivamente, el extremo se quedó en el club, pero su futuro podría cambiar.

Después del Mundial de Clubes, especialmente si firma un buen papel en la competencia, las ofertas no faltarán de equipos más grandes. Se hablaba también del Atlético de Madrid como una de las grandes posibilidades. Solo el tiempo y la finalización del novedoso torneo marcarán lo que puede ser el siguiente paso de Jhon Arias.

Estar en la mira de un rival directo como Borussia Dortmund también puede ser significativo para pensar en un movimiento para su futuro. Pero, por ahora, el presente marca que el colombiano debe ser el líder y el referente de Fluminense en el Mundial de Clubes, así como lo ha sido en Brasil ganándose a sus hinchas.