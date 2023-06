Equipo europeo ningunea a James y descarta su fichaje: "'¿Cuál es su nombre? ¿Rodríguez?"

Aunque James Rodríguez desea jugar en Europa la próxima temporada, las posibilidades de seguir en el 'viejo continente' se antojan escasas a día de hoy. El colombiano tiene menos de un mes para perfilar su próxima escuadra, una vez se abra la ventana de transferencias. Sin embargo, el presente que vive no da para pensar que podrá llegar a una liga ‘top’, o tan siquiera una liga de segundo nivel en el curso venidero.

Si bien se mencionaron algunos nombres semanas atrás, tipo Brighton, Marsella o Besiktas turco, por ahora no se avizoran movimientos. Todo lo contrario, algunos de los mencionados prefieren descartar al colombiano que cumplirá 32 años.

Es el caso, precisamente, del Besiktas, club que sonó con fuerza y que supuestamente tenía más posibilidades de alcanzar un acuerdo con James. No obstante, su presidente, Amhet Nur Cebim, borró de plano cualquier opción.

“¿Cuál es su nombre? ¿Rodríguez? No, no está en nuestra agenda”, dijo el directivo en una rueda de prensa en la cual se refirió a los planes del conjunto otomano en el mercado de fichajes. En un tono despectivo, Nur Cebim no le dejó chances a la hipotética operación para que el sudamericano llegue a una liga que lo ha rondado desde hace algunos años.

De esta forma, con lo dicho por el presidente de Besiktas, se redujo el número de interesados en el futbolista cafetero. La realidad del mercado le deja con poco margen de maniobra y mirando destinos que no entrarían en sus planes, tipo la liga brasileña.

Flamengo, el poderoso equipo de Río de Janeiro, fue el último club que se mencionó por los lados del gigante sudamericano. Incluso se llegaron a mencionar cifras relativas al salario del volante, quien podría aspirar a ganar 9 millones de dólares por los próximos tres años, aunque no deja de ser más que una especulación a nivel de prensa.