Equipo histórico del FPC quedó a dos partidos de irse al descenso

Envigado a dos partidos del descenso en la Liga Betplay

Uno de los clubes que más preocupa es Unión Magdalena, que ocupa la última posición en la tabla de los promedios. El conjunto samario acumula 23 unidades en 31 encuentros y mantiene un promedio de 0,741. Al tratarse de un elenco recién ascendido, la división de puntos se realiza sobre un menor número de partidos, lo que le ofrece un margen para reaccionar. Tres o cuatro victorias consecutivas podrían recortar distancias y darle oxígeno en esta apretada lucha por la permanencia.

Más arriba aparece Envigado, cuya situación es aún más crítica. La tradicional cantera naranja tiene prácticamente sentenciada su caída a la segunda división. Con 91 puntos en 109 compromisos y un promedio de 0,83, la desventaja frente a sus rivales es abismal. Faltando 9 duelos para el final, el reto se antoja casi imposible para los antioqueños, quienes con dos derrotas más asegurarán su descenso a la segunda división.

Para los paisas, su mejor desempeño reciente en la fase regular ha sido de 26 puntos, una cifra insuficiente para salir de la zona roja. “Los naranjas necesitarían además que Chicó no sume más de 6 puntos en 10 partidos por delante”, advierten los analistas. La combinación de resultados requeriría una campaña de primer nivel y que sus adversarios directos caigan de manera constante, algo que suena poco probable.

Por su parte, Boyacá Chicó se mantiene en la última casilla de la salvación. Con 112 puntos en 108 compromisos y un promedio de 1,037, los boyacenses cuentan con una ventaja de 21 unidades sobre Envigado y dependen de sí mismos para seguir en la categoría. Aún tienen 10 encuentros para asegurar su objetivo y su panorama luce mucho más alentador que el de los naranjas.