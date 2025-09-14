Actualizado:
Dom, 14/09/2025 - 14:37
Equipo histórico del FPC quedó a dos partidos de irse al descenso
La lucha por la permanencia en primera división tendría su primer equipo condenado a la B.
La batalla por el descenso en la Liga Betplay 2025 se ha convertido en un verdadero drama para varios clubes del fútbol colombiano. Con un rendimiento por debajo de las expectativas, los equipos implicados ven cada vez más reducida la posibilidad de asegurar su permanencia en la máxima categoría. Las opciones de descontar puntos se vuelven escasas y a nueve fechas del final del campeonato hay clubes casi sentenciados.
Durante las últimas horas, se concretó una nueva derrota que deja a uno de los equipos históricos que pelea por no perder la categoría “a punto del abismo”. Su bajo promedio y los pocos puntos disponibles lo ubican como candidato casi fijo para disputar el Torneo Betplay a partir de 2026, algo impensado para su hinchada hace algunos semestres.
Envigado a dos partidos del descenso en la Liga Betplay
Uno de los clubes que más preocupa es Unión Magdalena, que ocupa la última posición en la tabla de los promedios. El conjunto samario acumula 23 unidades en 31 encuentros y mantiene un promedio de 0,741. Al tratarse de un elenco recién ascendido, la división de puntos se realiza sobre un menor número de partidos, lo que le ofrece un margen para reaccionar. Tres o cuatro victorias consecutivas podrían recortar distancias y darle oxígeno en esta apretada lucha por la permanencia.
Más arriba aparece Envigado, cuya situación es aún más crítica. La tradicional cantera naranja tiene prácticamente sentenciada su caída a la segunda división. Con 91 puntos en 109 compromisos y un promedio de 0,83, la desventaja frente a sus rivales es abismal. Faltando 9 duelos para el final, el reto se antoja casi imposible para los antioqueños, quienes con dos derrotas más asegurarán su descenso a la segunda división.
Para los paisas, su mejor desempeño reciente en la fase regular ha sido de 26 puntos, una cifra insuficiente para salir de la zona roja. “Los naranjas necesitarían además que Chicó no sume más de 6 puntos en 10 partidos por delante”, advierten los analistas. La combinación de resultados requeriría una campaña de primer nivel y que sus adversarios directos caigan de manera constante, algo que suena poco probable.
Por su parte, Boyacá Chicó se mantiene en la última casilla de la salvación. Con 112 puntos en 108 compromisos y un promedio de 1,037, los boyacenses cuentan con una ventaja de 21 unidades sobre Envigado y dependen de sí mismos para seguir en la categoría. Aún tienen 10 encuentros para asegurar su objetivo y su panorama luce mucho más alentador que el de los naranjas.
🔚Termina el partido en Manizales 1 x 0 a favor del “blanco blanco”.— Envigado Fútbol Club (@EnvigadoFC) September 14, 2025
⚡️Con la frente en alto y la mente en nuestro próximo duelo.
Aquí nadie se rinde 🔥#EnvigadoFC #CanteraDeHéroes pic.twitter.com/v0TKafv5CY
De momento, la expectativa se centra en cómo terminará la fase “todos contra todos” de la Liga Betplay. Si se cumplen los pronósticos estadísticos, el cuadro naranja descendería casi 18 años después de su último ascenso, cuando fue campeón del Torneo de la Primera B en 2007.
Además, aún no se ha definido si para 2026 serán cuatro equipos los que pierdan la categoría con la intención de reducir la primera división a 18 clubes, lo que pondría aún más tensión en esta recta final. Sin embargo, todo apunta que ese modelo se aplicará hasta 2027.
Tabla del descenso Liga Betplay tras la fecha 11
|Equipo
|Promedio
|Puntos
|PJ
|20
|Unión Magdalena
|0,74
|23
|31
|19
|Envigado FC
|0,83
|91
|109
|18
|Boyacá Chicó
|1,03
|112
|108
|17
|Deportivo Cali
|1,14
|124
|108
Fuente
Antena 2