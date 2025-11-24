Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 17:18
Equipo tradicional del FPC pierde a socio; "doy un paso al costado"
El dirigente está dispuesto a vender sus acciones en la institución.
Real Cartagena sumó un nuevo revés en su historia al no poder conseguir el ascenso a la primera división del Fútbol Profesional Colombiano para la temporada 2025 y de esta manera jugará por 14 año consecutivo en la segunda categoría del balompié nacional.
A pesar de haber recibido una importante inversión por parte de la administración local, el conjunto heroico no cumplió con el objetivo de ascender, por lo que el entrenador Néstor Craviotto presentó su renuncia a la institución.
Rodrigo Rendón dará un paso al costado en Real Cartagena
Este lunes 24 de noviembre, después de confirmarse su permanencia en la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano Rodrigo Rendón, uno de los socios históricos de Real Cartagena, dio a conocer que se retira del manejo administrativo y deportivo del equipo.
Rendón, que cuenta con el 21.08 % de las acciones de la institución, dio a conocer su decisión en diálogo con El Universal.
“Yo, Rodrigo Alejandro Rendón, en calidad de socio y, ante todo, como hincha del Real Cartagena, me permito informar que he tomado la decisión de retirarme del manejo de los intereses administrativos y deportivos del club, decisión que tendrá efecto a partir de la fecha", afirmó.
El directivo también explicó que no tiene ningún problema en poner a la venta su participación en Real Cartagena, aunque si aclaró que se debe a un tema "oferta y demanda".
Finalmente, Rodrigo Rendón invitó a Dumek Turbay y a Yamil Arana, Alcalde de Cartagena y gobernado de Bolívar, respectivamente, a mantener su apoyo en el equipo, teniendo en cuenta que día atrás habían anunciado su desvinculación de cualquier proyecto relacionado con el equipo.
“Expreso mi agradecimiento a quienes han acompañado este proceso durante tantos años y hago un llamado respetuoso al señor alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y nuestro gobernador de Bolívar, Yamil Arana, para que continúen brindando su respaldo al equipo", dijo.
Fuente
Antena 2