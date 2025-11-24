Equipo tradicional del FPC pierde a socio; "doy un paso al costado"

Rodrigo Rendón dará un paso al costado en Real Cartagena

Este lunes 24 de noviembre, después de confirmarse su permanencia en la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano Rodrigo Rendón, uno de los socios históricos de Real Cartagena, dio a conocer que se retira del manejo administrativo y deportivo del equipo.

Rendón, que cuenta con el 21.08 % de las acciones de la institución, dio a conocer su decisión en diálogo con El Universal.

“Yo, Rodrigo Alejandro Rendón, en calidad de socio y, ante todo, como hincha del Real Cartagena, me permito informar que he tomado la decisión de retirarme del manejo de los intereses administrativos y deportivos del club, decisión que tendrá efecto a partir de la fecha", afirmó.

El directivo también explicó que no tiene ningún problema en poner a la venta su participación en Real Cartagena, aunque si aclaró que se debe a un tema "oferta y demanda".