Equipo tradicional del FPC se ‘quedó’ sin estadio: jugará a puerta cerrada

Mientras el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) continúa su programación en la Liga y en el Torneo BetPlay, la DIMAYOR ha tenido que lidiar con varias decisiones como aplazamientos de partidos por temas de seguridad en la capital colombiana justo cuando se iba a llevar a cabo el clásico de Bogotá entre Independiente Santa Fe vs Millonarios.

En este caso, el Torneo BetPlay también sufre por medidas que tomaron en el ente rector del balompié colombiano, pues, uno de los equipos más importantes del país, que hasta ha contado con el lujo de disputar finales, tendrá que jugar sus próximos partidos en condición de local sin su público. Sin duda alguna, esto representa un problema en temas económicos para la institución y a nivel deportivo.

Se trata nada más ni nada menos que del Atlético Huila que no podrá contar con su público en las próximas fechas en condición de local. El Guillermo Plazas Alcid estará cerrado para los aficionados por decisión de la DIMAYOR. El ente notificó las medidas por medio de un comunicado.

Vale la pena recordar que en agosto de 2016, tribunas del estadio se cayeron y hasta la fecha, nueve años después, la remodelación para brindar al público un recinto con todas las garantías no se ha dado. En ese sentido, la DIMAYOR confirmó el cierre total para los próximos juegos de local.

EL COMUNICADO DE LA DIMAYOR

Justo antes de que se dispute el encuentro de la quinta jornada del Torneo BetPlay entre Atlético Huila y Atlético, la DIMAYOR notificó que, “se encontraron fallas estructurales en el Estadio Guillermo Plazas Alcid, los siguientes partidos del Atlético Huila que se disputen en Neiva se deberán disputar a puerta cerrada”.

A su vez, sentencian que, “esperamos se puedan solucionar los problemas presentados con la mayor prontitud, y que de esta manera el equipo Opita pueda contar con su público prontamente, lo que significa un ingreso económico significativo para el Club”.

Seguramente, desde el juego ante Atlético FC, el conjunto huilense no podrá contar con sus hinchas con el anhelo de brindar más seguridad en el recinto deportivo por las fallas estructurales.