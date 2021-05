Ernesto Lucena confirmó que continúa al frente del Ministerio del Deporte

Ernesto Lucena, ministro del deporte, confirmó que Colombia no desiste de la opción de realizar la Copa América. El dirigente habló en rueda de prensa tras la reunión realizada con el presidente de la República Iván Duque y aseguró que el objetivo es buscar la posibilidad de aplazar el certamen para el final de año.

Por otro lado, Lucena aclaró los rumores que señalan que él no continuará en el ministerio del deporte y afirmó que por el momento el sigue al frente. "Ni yo he renunciado, ni el presidente me ha pedido la renuncia. Sigo trabajando para el deporte de este país y con el objetivo de realizar eventos como este", confirmó.

Hay que agregar que se buscará hacer el certamen con público para así ayudar económicamente al territorio colombiano. Esta es la prioridad del gobierno local, generar empleos con el torneo futbolístico de selecciones.

Se debe tener en cuenta que esta propuesta del Ministerio del Deporte solo será posible si la Conmebol da un visto bueno, pues al fin y al cabo es el máximo ente del fútbol internacional quien determina cuándo y dónde el evento se realizará.

Dentro de las razones que habla el ministro Lucena para aplazar la Copa América está la situación de salubridad que vive Colombia con los altos rangos de contagio y muertes por Covid-19, no se habla nada del tema social.

La Federación Colombiana de Fútbol, de la mano de su presidente Ramón Jesurún, todavía no se ha pronunciado al respecto.