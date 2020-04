Ernesto Lucena cree que hasta octubre se puede tener un calendario deportivo

En entrevista con Antena 2, el ministro del deporte Ernesto Lucena habló sobre la propuesta que tiene de varios ciclistas para entrenar al aire libre; además, se refirió a la Dimayor, ente que dirige el fútbol colombiano y que espera regresar a actividades a puerta cerrada. Asimismo, Lucena opinó sobre cuándo el calendario deportivo nacional regresaría a actividad.

Mire acá: Nairo admitió cuál es el equipo que lo iba a fichar antes que el Arkéa

"Yo creería que a partir del mes de octubre podríamos tener un calendario deportivo a puerta cerrada con plataformas de transmisión de televisión, pero dependemos de cómo vaya la curva”, dijo. “Hemos recibido constante comunicación con los ciclistas para poder entrenar al aire libre. Mañana nos presentarán la propuesta del fútbol a puertas cerradas con altos protocolos. Queremos que puedan entrenar con normalidad", agregó.

Además, Ernesto Lucena aclaró que la propuesta de que la gente pueda entrenar entre 5:00 a.m. y 7:00 a.m. al aire libre se estará evaluando por parte del gobierno nacional después de concluir la cuarentena el 27 de abril. “Es una propuesta, hasta ahora no hay nada firme. Además, sería después de la cuarentena, sería irresponsable que un ministro del deporte fuera en contra de lo que dice el gobierno nacional", aseguró y reiteró “queremos que sea por horas para poder entrenar al aire libre, pero solo en la medida de que el Ministerio de Salud nos dé la autorización".

Puede ver: Las cuatro carreras que la Fedeciclismo tiene como prioridad en Colombia

Lucena explicó a profundidad su propuesta con la esperanza de que se pueda realizar: "El primer protocolo sería la distancia mínima que se necesita y cuántas personas habrá en el parque al mismo tiempo. En varios países la salida es individual y se va controlando la entrada a los parqués. Entre 5:00 a.m. y 7:00 a.m. lo único que usted podría hacer ese ejercitarse. Que existan los lavamanos, que se lleve antibacterial, hay que tener en cuenta detalles para evaluar qué se puede hacer. La actividad física ayuda al sistema inmunológico y poner las defensas más fuertes”, concluyó el ministro.