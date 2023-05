"Es el mejor jugador de la historia": Mendes le hace guiños a Cristiano para que vuelva a Europa

Cristiano Ronaldo "fue y es el mejor jugador de la historia" del fútbol, según su ex agente, Jorge Mendes, quien aseguró además que sigue manteniendo una relación "estrecha" con el crack, a pesar de que ya no lo representa.

Lea también: Benzema revuelca al Real Madrid; monumental oferta lo tiene con un pie afuera



En declaraciones a los medios al margen de una gala de periodistas deportivos en Viana do Castelo (norte luso), Mendes asegura que Cristiano es "una persona especial" para él y que "siempre será el mejor de la historia".



"Cristiano siempre estará en mi corazón. Es un jugador especial y una persona especial para mí", afirma el mediático empresario portugués, que representó al ex astro del Real Madrid durante dos décadas.



Pese al reciente fin del vínculo profesional entre ambos, Mendes subraya que en el plano personal la relación "sigue siendo estrecha, una gran relación personal".



Los portugueses "debemos estar orgullosos de haber tenido y tener un jugador como él. Siempre lo he dicho y lo repetiré toda mi vida: ¡ha sido y es el mejor jugador de toda la historia! No tengo la menor duda", declaró.



Jorge Mendes, considerado uno de los agentes más influyente del mundo, representó a Cristiano Ronaldo durante más de 20 años, desde el inicio de su carrera profesional en el Sporting de Portugal hasta el final de su reciente segunda etapa en el Manchester United.



Según la prensa local, Mendes se habría mostrado contrario a la polémica entrevista que Cristiano concedió en noviembre y a su salida del Manchester, lo que aumentó las diferencias entre ambos, que se habrían iniciado con su marcha del Juventus en 2021.



Sobre el fichaje del jugador por el Al-Nassr saudí, el empresario señaló que "está donde está, así es la vida", y volvió a recalcar que los portugueses deben estar "muy agradecidos" a Cristiano Ronaldo.



"Por todo lo que ha hecho por el deporte nacional, por el fútbol y por el propio país: es el mayor embajador de Portugal de todos los tiempos", subrayó.



Además, destacó la disciplina de Cristiano para lograr lo que ha conseguido en su carrera, lo que le ha convertido en una "máquina".



"Hay mucha fuerza de él ahí y mucho trabajo también. Es un ejemplo para los jóvenes y ha hecho todo lo que tendría que hacer un gran profesional ¡porque es el mejor de todos!", manifestó Mendes.



Sin embargo, añadió que el ex madridista "era un jugador virtuoso cuando era joven: vosotros (los periodistas) habláis de Ronaldinho Gaúcho y Messi, ¡pero cuando era joven Cristiano también era virtuoso! Y fuerte en el 'uno contra uno', ¡y explosivo!".

Le puede interesar: Xavi admitió las negociaciones del Barcelona con Messi y dio pista clave para su regreso



"¡Cristiano se convirtió en una máquina! Mucha gente nunca pensó en ese proceso de crecimiento que le llevó, de hecho, a ser el mejor de la historia. Y para mí, siempre será el mejor de la historia", concluyó.