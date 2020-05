"Es estar encarcelado": Duvier Riascos y su drama en Bolivia

Así se lo hizo saber a RCN Radio detallando las condiciones que vive, esperando un vuelo humanitario para regresar a Colombia y estar junto a los suyos. “La cuarentena mía ha sido estar en el hotel en estos dos últimos meses. Acá en el país solamente se puede salir una vez a la semana: de ocho de la mañana a 12 del mediodía. Mantengo encerrado y no puedo salir a dar una vuelta porque hay policías en la calle. Si se incumplen las leyes puedes ir preso”, dijo.

“Entreno en las mañanas para pasar el tiempo mientras se soluciona todo”, relató. "Hay gente acá en el hotel, pero es muy poca. Hay cuatro personas. La mayoría del tiempo la paso solo y es preocupante, por ahora no hemos tenido una solución. He tratado de comunicarme con personas para ver si pueden hacer un acercamiento con la gente de Colombia y que nos colaboren porque es bastante preocupante este tema. Es estar prácticamente encarcelado. No estoy con la familia para uno conversar y demás. Solamente lo hago por redes sociales”, agregó el delantero.