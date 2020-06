"Es hora de enfrentar la imbecilidad y la intolerancia"; nueva reflexión de Carlos Queiroz

El director técnico de la Selección Colombia Carlos Queiroz se ha mostrado activo en sus redes sociales y en los medios de comunicación durante los días de emergencia por la pandemia del coronavirus realizando reflexiones no solo sobre el deporte, sino respecto a la vida y al comportamiento de las personas.

En esta oportunidad, el entrenador compartió una nueva publicación en la cual analizó la importancia que tienen los valores y el sentido común en la sociedad.

"Valores y sentido común, importan… Infortunadamente, estamos viviendo tiempos enfermos y perturbadores. ¿Siguen siendo importantes los valores y el sentido común? Si importan, entonces es hora de enfrentar la imbecilidad y la intolerancia, que son las enfermedades reales y más peligrosas del siglo XXI", señaló Queiroz en su cuenta de Twitter.

Values and common sense, matter...



Unfortunately, we are living sick and disturbing times. Do values and common sense still matter? If they matter then it's time to stand up against imbecility and intolerance which are the real and most dangerous diseases of the 21st century