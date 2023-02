"Es mentira": Tomás Ángel le responde a Héctor Cárdenas después de lo que dijo en Antena 2

Tomás Ángel fue un verdadero ángel para Atlético Nacional en la noche de este jueves cuando le devolvió la esperanza a su equipo, con la cual pudieron derrotar a Deportivo Pereira y así llevarse el título de la Superliga Betplay.

Vea también: [Fotos] ¿Quién es la mamá de Tomás Ángel, el crack que despunta en Nacional?

Tras ver su gran actuación en el estadio Atanasio Girardot, muchas personas salieron a recordar que fue uno de los descartados por Héctor Cárdenas para el Sudamericano Sub 20 y se volvió a desatar la polémica.

En la mañana de este viernes y después del título de lo 'Verdolagas', el entrenador de la Selección Colombia atendió a Planeta Fútbol de Antena 2 y dijo que esperaba que este jugador "tenga muchas más de esas presentaciones porque no solo va a ser visible para Nacional sino para la Selección".

Por otro lado, fue enfático en la necesidad de que Ángel cuidara sus relaciones con el equipo: "manejamos seres humanos que tienen emociones y sentimientos. Es importante fortalecer los lazos de amistad".

Al conocerse la opinión del entrenador, se necesitaron pocas horas para que el jugador saliera a responder y fue contundente con sus argumentos: "es mentira, cualquier jugador de la Selección puede decir qué calidad de persona soy. Siempre estuve con el equipo a la distancia, los muchachos lo saben. Hable todo el tiempo con Castillo Manyoma, Luna, Monsalve... a todos siempre mandándoles la mejor energía".

Le puede interesar: Héctor Cárdenas le envió un mensaje a Tomás Ángel: "Es importante fortalecer los lazos de amistad"

"No he hablado con él (Cárdenas), he estado concentrado en Atlético Nacional" finalizó diciendo Tomás para el VAR Caracol.

Así las cosas, parece que las decisiones del entrenador de la 'Tricolor' siguen siendo cuestionadas, tanto que ahora el jugador solo debe esperar si será teniendo en cuenta para el Mundial que se disputará en Indonesia desde el 20 mayo.