"Es un germen embustero": leyenda del fútbol no tuvo piedad con Neymar tras marcharse a Arabia

La carrera de Neymar tomó un nuevo rumbo luego de que fuera confirmado como nuevo jugador del Al-Hilal. El brasileño dejó atrás sus años en Europa, donde venía militando en el París Saint-Germain, para comenzar una nueva aventura en Arabia Saudita.

'Ney' se suma a la lista de figuras, encabezada por Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, que partieron al fútbol árabe. Aunque su fichaje se pactó en 90 millones de euros (una cifra bastante inferior a la pagada por el PSG en 2017), será uno de los jugadores mejor pagados en este país.

Por supuesto, hay quienes cuestionan a Neymar por su decisión de irse a Arabia, mientras que otros se 'alegran' por este hecho. Uno de los que opinó al respecto es Paul Breitner, quien se refirió con ironía a este fichaje.

"Gracias, queridos saudíes, por comprar al señor Neymar. Uno de los futbolistas más grandes que solo hace teatro y que solo pretende marcar territorio. Pésimo", señaló el campeón del Mundo con Alemania en 1974.

Pero esto no fue lo único, pues no tuvo reparo en tildar a Neymar como un germen embustero: "Es un germen de lo más embustero. No me queda más que decir que muchas gracias por no tener que aguantarlo más", sentenció.

¿Cuándo debutará Neymar en Arabia Saudita?

Por el momento, no se sabe cuál será el primer partido de Neymar con el Al-Hilal, ya que Jorge Jesús, técnico del conjunto árabe, manifestó que el delantero llegó con una lesión que lo tiene fuera de las canchas. Esto sería como consecuencia de la cirugía de tobillo a la que fue sometido en el PSG y que no le permitió completar la temporada anterior con el equipo francés.

El brasileño compartirá nómina con su compatriota Malcom, además del portugués Rubén Neves y del serbio Sergej Milinkovic-Savic como las principales figuras del equipo.

