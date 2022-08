"Es un honor contar con Linda Caicedo"

Después de la victoria de Colombia Sub 20 sobre Nueva Zelanda, las protagonistas lograron clasificar a los cuartos de final del Mundial de esta categoría, el mismo que se está disputando en Costa Rica y que, por ahora, tiene muy ilusionada a la 'tricolor' femenina.

Tras el compromiso definitivo de la fase de grupos, llegaron las reacciones de todas las jugadoras, entre ellas Linda Caicedo, la encargada de anotar en las dos oportunidades: "Muy feliz; hoy veníamos con la sensación de que podíamos hacer las cosas mejor, sacamos un punto valioso con 10 jugadoras".

"Gisela (Robledo) está para grandes cosas y cuando nos juntamos es una dupla que no tiene techo" añadió la delantera que confesó, además, que disfrutó más el primer gol que hizo porque "me acordé de Yore que siempre me dice 'pegá de afuera' y casi no lo hago, y esta vez me funcionó".

Por otro lado, el técnico Carlos Paniagua confesó que "estoy feliz, es un gran esfuerzo de las jugadoras. Un partido accidentado, pero yo le decía a ellas que tranquilas que no se desesperaran por lo que teníamos a una menos, por eso cerré a Linda más cerquita con Gisela, así hubo más fútbol y sociedades".

"En el momento de la expulsión, Colombia era más con el balón. Tuve que hacer una línea de 4-4-1 para suplir la jugadora menos que teníamos y sé que ellas son son dos futbolistas que juegan hace mucho tiempo juntas, son extraordinarias y en las transiciones complican a cualquier rival, fueron colectivas y trabajaron para el equipo" finalizó el estratega.

Finalmente, confesó que "Brasil es fuerte; Australia es un equipo parecido al que enfrentamos hoy y tienen buen biotipo; y España es una selección con grandes conceptos futbolísticos" haciendo entender que deben prepararse para enfrentar a cualquier selección.