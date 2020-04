"Esa mugre no merece una respuesta": Jorge Luis Pinto estalló por críticas a su trabajo

La semana anterior, desde Honduras se formó polémica en torno al entrenador Jorge Luis Pinto por cuenta de las declaraciones de uno de sus jugadores más referentes de los últimos años. El experimentado Carlo Costly, quien aseguró que Jorge Luis Pinto era un estratega que a veces no tenía buenas formas en sus equipos.

Lea también: Dimayor se pronuncia sobre empresa que haría pruebas de Covid-19

“Pinto te puteaba hasta por reírte, pero, así como puteaba también hacia sus locuras. Si rechacé la Selección fue por el loco ese, yo con un carácter fuerte, pues no me la llevaba con él", señaló en su momento el jugador en diálogo con medios de su país.

En diario As, el entrenador respondió a la polémica y dejó en evidencia su inconformismo con las palabras del mencionado jugador de la selección hondureña, donde él dirigió antes de Costa Rica: “Me da pena, no le contesto porque esa mugre no merece una respuesta. Pregunta lo que han dicho muchísimos jugadores, lo que dijo German Morales: ‘El único que tiene problemas con Pinto es el que no le gusta trabajar’; lo que dijo el capitán de Alianza. Preguntan por el más pícaro, el más bandido, por el más mal trabajador”.

De interés: Fabián Vargas lo tiene claro: el jugador del América que le recomendaría a Riquelme

Cabe señalar que una de las grandes características de Jorge Luis Pinto en su importante carrera como entrenador ha sido su estricta forma de trabajar y que en ocasiones no ha caído bien entre los jugadores. Ha salido en medio de polémica, pero también de buenos resultados, recientemente en Millonarios y la ya conocida historia suya con la selección de Costa Rica en el Mundial de 2014.