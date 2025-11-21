Escándalo con Kevin Mier en México: destapan un serio problema legal

Hace tres semanas, Kevin Mier estaba viviendo sus mejores momentos con el Cruz Azul de la Liga MX. El arquero celebraba con un chaleco y un casco de obrero para homenajear a los trabajadores que construyeron las instalaciones del estadio. Fue aplaudido, pero a los pocos días, infortunadamente sufrió una lesión de fractura de tibia derecha que pone en peligro su presencia con la Selección Colombia.

Sumado a la lesión, se conoció otro problema que ya se está viralizando en todo México. Un escándalo inesperado que tiene que ver con su vivienda en Ciudad de México, la cual está pagando todavía en renta. No obstante, el medio Esto en Línea afirmó que abandonó la casa donde vivía.

LA GRAVE ACUSACIÓN QUE LE HACEN A KEVIN MIER EN MÉXICO

Todo se juntó, pues, tras la dura lesión que lo obligará a ser tratado de manera quirúrgica, se conoció esta grave acusación que parece tener todas las pruebas por la dueña del apartamento, quien afirma daños dentro de la vivienda y una deuda que asciende a millones que tendría que pagar Kevin Mier, pero, que tal parece que se habría negado a saldar esa cuenta.

En Esto En Línea establecen que, “el expediente 50042025 con fecha de ordenamiento del 9 de octubre del presente año acusa al futbolista de 25 años por no cumplir con su contrato de arrendamiento, con un adeudo que a día de hoy ha alcanzado los 270 mil pesos”. A su vez, en el video que sacaron a la luz con testimonios de Yolanda Muñiz, asevera que hubo daños en la casa.

“Así es como está la alberca ahorita. Le falta muchos cuadros que se despegaron. Ya no están los teléfonos inalámbricos, tiraron algo y dañaron el piso. Va a costar levantar y romper parte del piso. Ahí hicieron más hoyos que no estaban. Las paredes están rayadas”, fueron algunos testimonios de la dueña.