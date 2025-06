Escándalo con Ricardo Gareca: la dura acusación que lo sacó de Chile

Ricardo Gareca dejó de ser el entrenador de la selección chilena hace varias semanas tras la eliminación del equipo del Mundial 2026.

La salida del técnico argentino generó diversas reacciones, entre ellas la del extécnico y exjugador Eduardo Arancibia, quien expresó su opinión dejando claro el motivo por el que Gareca terminó mal parado.

Arancibia hizo una evaluación crítica del paso de Gareca por la selección chilena. “No estuve adentro, pero lo que vi de afuera y algunos que me comentaron que estuvieron ahí, me dijeron que Gareca era un vago, que no trabajaba, que no iba a los partidos y que nominó jugadores que no venían jugando”, afirmó.

En sus declaraciones, Arancibia cuestionó el método de elección de futbolistas para las convocatorias y la falta de regularidad de algunos en sus clubes.

“Hizo jugar a futbolistas que ni siquiera eran titulares en sus equipos. No tenían ese mérito para ir a la selección. Cuando te llaman es un premio a lo que haces en tu club”, sostuvo.