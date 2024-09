Escándalo de Paolo Guerrero: un gol estaría 'manchado' por posibles apuestas

Paolo Guerrero marcó toda una época en el fútbol peruano, pues sus goles fueron más que determinantes para su selección en diferentes competencias así como para sus equipos.

Sin embargo, con el paso de los años y como es normal en el mundo fútbol, Paolo dejó de brillar en equipos top de América y regresó a su país, pues recientemente firmó como delantero de Alianza Lima y su primer gol llegó el fin de semana.

Guerrero fue el encargado de abrir el marcador ante Sport Boys en lo que terminó siendo una goleada de Alianza Lima por tres goles de diferencia en el marco de la fecha 12 del Clausura.

"En todo momento siempre pensé en hacer un gol con esta camiseta a nivel profesional, era mi sueño y llegó el día, mi primer gol con el equipo de mis amores. Estoy muy feliz con el resultado, con el gol, con el desempeño de mis compañeros. Después del tropiezo del miércoles éramos conscientes que hoy teníamos que responder en la cancha, ahora continuar trabajando porque viene Melgar", mencionó el reconocido atacante tras el partido que terminó a favor de Alianza Lima.

Pese a esto, el gol de Paolo generó polémica en redes sociales, pues un estado de su pareja revelaría información que tiene al jugador en jaque por los usuarios de redes sociales.

En la previa del compromiso, Ana Paula Consorte publicó una historia en sus redes en donde realizaba una apuesta en línea en donde Paolo Guerrero debía anotar un gol en el triunfo de su equipo.

Aunque no existe una acusación formal por este hecho, lo cierto es que en redes muchos tildan de amaño el resultado del juego. "Quien confiaba en el primer gol de Paolo Guerrero es Ana Paula, donde se ve que ha metido una jugada, o sea que ha dicho ‘Mi Paolo va a meter’ y salió porque salió. Yo que sepa los jugadores no pueden hacer esto, ¿pero las esposas? ¿Pueden publicarlo por redes sociales? Esto va a desatar polémicas", explicó el tiktoker Joss en sus redes.

De momento, Paolo Guerrero y Alianza Lima siguen concentrados en el desempeño del equipo para el resto de temporada.

"Lindo momento, más aún en este escenario que es la casa de la selección. Estoy feliz en especial por el resultado. Hay felicidad, pero ahora faltan 5 finales, no podemos bajar los brazos. En el penal me pisó y se quedó enganchado y me doblo el tobillo un poco, pero tengo tiempo para recuperarme bien", mencionó Guerrero.