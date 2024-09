Escándalo en Argentina: piden renuncia de técnico de histórico club por polémico video de maltrato

Una nueva polémica se desató en el fútbol argentino, pues en la noche del miércoles 18 de septiembre se revelaron unos videos en los que uno de los directivos de uno de los equipos grandes del país agredía a la madre de sus hijos.

Durante las últimas horas se dieron a conocer los videos en los que Néstor Ortigoza, manager de San Lorenzo de Almagro, golpeaba a su expareja, Lucia Cassiau.

Ante la situación, el equipo de Boedo, por medio de un comunicado de prensa, tomó la decisión de exigir la renuncia del exjugador de su cargo en la gestión deportiva del club histórico.

Le puede interesar: Se destapó secreto entre Falcao y Millonarios: ya está confirmado

"A raíz de los hechos de público conocimiento que lo vinculan con situaciones de violencia por razones de género, el bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su renuncia al cargo, ya que su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución.

Lea también: Van Dijk le mandó duro mensaje a Luis Díaz tras su suplencia con Liverpool en Champions

El club ha tenido en cuenta los derechos y obligaciones incorporados en nuestra Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como la Convención Belem Do Para, y especialmente en el art. 7 inc. e) de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (N° 26.485), el cual incentiva a la cooperación y participación de las entidades privadas y los actores públicos no estatales en la lucha para erradicar la violencia de género, el propio protocolo que ampara a nuestra institución en este sentido y con la asistencia de la Subcomisión de Género y Diversidad", puede leerse en el comunicado del club argentino.

Las próximas horas serán clave para conocer el futuro de Néstor Ezequiel Ortigoza, quien fue condenando en 2022 a dos años y dos meses de prisión por amenazas coactivas, ya que fue denunciado por Lucia Cassiau, por lo que desde hace meses la pareja decidió tomar caminos separados.