Escándalo en Brasil: Neymar contradice a Ancelotti por su no convocatoria

El astro Neymar contradijo este domingo al seleccionador Carlo Ancelotti y aseguró que su ausencia en la lista de convocados para los partidos de Brasil contra Chile y Bolivia responde exclusivamente a una decisión técnica, y no a problemas físicos, como había manifestado el DT.

"Tuve un edema en el abductor. Fue incómodo, en verdad que no fue nada del otro mundo, tanto que hoy jugué. Contra el Bahía (el domingo pasado) no iba a jugar (por sanción). Entonces, prefirieron preservarme de los entrenamientos para poder recuperarme. Creo que me quedé fuera (de la selección) por opción técnica, creo que no tiene nada que ver con mi condición física", afirmó Neymar tras finalizar el partido del Brasileirao en casa contra el Fluminense (0-0).

"Es la opinión del entrenador y la respeto. Ya que estoy fuera, nos queda apoyar nuestra selección para que puedan hacer buenos partidos", agregó.