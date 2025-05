Escándalo en el FPC: Hubert Bodhert habría pedido dinero a jugadores

Fuertes señalamientos fueron relavados en las últimas horas contra el entrenador colombiano Hubert Bodhert hoy al frente del Alianza Valledupar de la primera categoría del fútbol colombiano.

Según una entrevista en el portal Sports Fans dirigido por Julián Collazos, el ex jugador de este club, el delantero Julián Zea denunció que para poder tener minutos en el equipo de Barrancabermeja en la liga de 2021, el entrenador pedía una suma de 30 millones de pesos.

"Tenía que darle 30 millones por semestre y uno no sabía si el iba a durar todo el semestre. El man me dijo que si quería jugar con él tenía que hacer un poquito más y ahí yo dije ah no este man lo que quiere es que yo trabaje para él", explicó en la entrevista el delantero.

Tremenda denuncia



Con nombres y todo



🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/w8ISd0Kxn1 — Hablamos de fútbol (@insolado) May 24, 2025

Igualmente el deportista que hoy está en el Nogoom FC, de la tercera división del fútbol de Egipto, aseguró que vio la lista de la cantidad de jugadores que sí pagaron esa cifra para poder tener un lugar asegurado en la clasificación.

"Yo le dije que eso era antes (lo de pedir dinero), pero me mostró los jugadores que le pagaban. Tenía 4 jugadores que fijo ya le habían pagado o pues eso fue lo que me dijo. Hoy si siento repudio por el fútbol", dijo el deportista.

Por supuesto que estas declaraciones han causado revuelo en el fútbol colombiano y ahora se espera algún pronunciamiento del entrenador quien este domingo tendrá su última salida con el club con quien no logró avanzar a los cuadrangulares semifinales de este semestre.