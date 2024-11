Escándalo en España: destapan vinculo del Barcelona con manejo del VAR

Sin duda, Barcelona ha tenido un gran cambio en esta temporada desde la llegada de Hansi Flick al equipo, pues junto al buen momentos de sus mejores estrellas el equipo culé a conseguido un gran inicio de temporada.

De momento, el equipo es primero de la Liga de España con 33 puntos en 12 partidos, a nueve del Real Madrid que cuenta con un partido menos. Por otro lado, el equipo ha conseguido golear en la fase de liga de la Champions League y se ha ganado nuevamente el protagonismo a nivel de Europa.

Para nadie es un secreto que el fuera de lugar es el arma clave del equipo para este buen arranque, pues la defensa ha conseguido anular 13 goles a lo largo de la temporada gracias a esta estrategia del nuevo entrenador.

Lea también: Técnico de Rayo recibe duro golpe por no tener en cuenta a James Rodríguez

"Es parte del juego, así es cómo jugamos. No cambiaremos nuestra manera de jugar", dio a conocer el entrenador alemán antes del clásico ante el Real Madrid, partido que terminó en un triunfo culé por goleada.

Además, el modelo del entrenador del Barcelona también ha representado grandes cambios en el equipo, pues recientemente Pedri habló sobre los cambios que ha implementado el mandamás.

"Con Xavi, las multas se duplicaban cada minuto. El dinero de las multas se usaba para pagar las comidas y normalmente lo donábamos a obras de caridad. Con Flick ya no es así. Si llegas tarde, no juegas. Para mí, no jugar es peor".

Le puede interesar: Ecuador sacó todo: convocatoria para enfrentar a Colombia en Eliminatorias

"Tiene las ideas muy claras y, como es alemán, es directo, sobre todo en lo que se refiere a tiempos, horarios y demás, es muy directo. Sobre todo se preocupa por los que no juegan, habla con ellos para que estén bien y me ha sorprendido para bien. Nos hace disfrutar en el campo", dio a conocer.

Pese a esto, recientemente el periodista José luis Sánchez habló sobre el vinculo del Barcelona con el VAR en España, pues explicó el conflicto de intereses que se estaría manejando en España.

"Que una empresa que está ligada al Barcelona tenga importancia en el fuera de juego es un hecho que no se puede pasar por alto, es un conflicto de intereses. Las empresas con vínculos con LaLiga o algún club no pueden estar en la competición", reveló.