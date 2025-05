Escándalo en Liverpool: "desconcertante" decisión marcará la temporada

"No puedo creer que los fans del Liverpool abucheen a uno de los suyos. Entiendo que algunos no estén contentos con su decisión, etc., ¡pero abuchear a Trent después de que se lo ganó todo es desconcertante! No les costó ni un céntimo", dio a conocer, lo que no ha caído bien en la afición de los Reds.

Reemplazo de Trent Alexander Arnold

Por otro lado, el mismo Arne Slot, entrenador del Liverpool, dio a conocer la complicado que será encontrar un jugador de la talla de Arnold para seguir con el buen camino defensivo y los registros que consiguió en el actual campeón de la Premier League.