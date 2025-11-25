Escándalo en Uruguay: jugadores pedirían la salida de Bielsa antes del Mundial

La Selección de Uruguay está en medio en una nueva polémica a menos de un año para disputarse la Copa del Mundo de 2026, que pondría en riesgo la continuidad del director técnico Marcelo Bielsa.

En las últimas horas, se ha dado a conocer que dos de las grandes figuras de la celeste habrían tomado la decisión de no asistir a las convocatorias del equipo nacional, mientras Marcelo Bielsa continúe como director técnico.

Según las versiones dadas a conocer desde Uruguay, el mediocampista Federico Valverde y el delantero Darwin Núñez le comunicaron a Jorge Giordano, director de Selecciones Nacionales en la Asociación Uruguaya de Fútbol, que no volverían a jugar al equipo nacional hasta que no se registre un cambio de entrenador.