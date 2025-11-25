Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 15:43
Escándalo en Uruguay: jugadores pedirían la salida de Bielsa antes del Mundial
La relación entre Marcelo Bielsa y algunos jugadores habría desatado un conflicto en la selección de Uruguay.
La Selección de Uruguay está en medio en una nueva polémica a menos de un año para disputarse la Copa del Mundo de 2026, que pondría en riesgo la continuidad del director técnico Marcelo Bielsa.
En las últimas horas, se ha dado a conocer que dos de las grandes figuras de la celeste habrían tomado la decisión de no asistir a las convocatorias del equipo nacional, mientras Marcelo Bielsa continúe como director técnico.
Según las versiones dadas a conocer desde Uruguay, el mediocampista Federico Valverde y el delantero Darwin Núñez le comunicaron a Jorge Giordano, director de Selecciones Nacionales en la Asociación Uruguaya de Fútbol, que no volverían a jugar al equipo nacional hasta que no se registre un cambio de entrenador.
Incluso, Valverde y Núñez no asistieron a la convocatoria de la selección de Uruguay en la fecha FIFA de noviembre, cuando la celeste empató 0-0 con México y perdió por goleada 1-5 ante Estados Unidos.
Reunión en la AUF
Teniendo en cuenta los malos resultados de Uruguay en los amistosos de la fecha FIFA, el comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol citó a Jorge Giordano, quien presentó un informe.
Luego de escuchar a Giordano, el comité de la AUF convocó a Marcelo Bielsa para una reunión en la que se definiría su futuro.
¿Por qué hay molestia con Marcelo Bielsa?
Desde Uruguay se ha informado que además de Federico Valverde y Darwin Núñez, hay un grupo mayor de futbolistas que están inconformes con el trabajo de Marcelo Bielsa y pretenderían lograr su salida antes de la Copa del Mundo.
“Hay un par de nombres que son los que están llevando hacia adelante esto de buscar la salida del entrenador. Son los que están insistiendo por lo menos con una revisión importante del ciclo. Y entre esos nombres hay jugadores, referentes. Si esto es así, la realidad es que no es normal que un grupo de jugadores, por falta de relacionamiento, por falta de convivencia, termine con un ciclo de un entrenador. Y se cargan una mochila muy pesada, sabiendo que hay muy poco tiempo de cara a la Copa del Mundo”, aseguró Alfonso Irrazabal en el programa Minuto 1, de Carve Deportiva.
Los deportistas estarían molestos por la forma de relacionarse del entrenador con los jugadores y hasta del manejo del grupo.
Adicionalmente, existiría inconformidad por la intensidad de las prácticas antes de los partidos.
Fuente
Antena 2