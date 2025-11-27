Escándalo Mundial: Estudiantes sancionado por polémico pasillo a Rosario Central

Tras la fuerte repercusión mediática y la lluvia de críticas, el Tribunal de Disciplina actuó con firmeza. El organismo consideró que la actitud de Estudiantes representó una transgresión a los valores del juego limpio y anunció una serie de castigos que pretenden marcar precedente en el fútbol nacional.

El primero en recibir un castigo severo fue Juan Sebastián Verón, presidente del club, suspendido por seis meses de toda actividad relacionada con el balompié. A este castigo se sumaron dos fechas de suspensión para once jugadores del plantel principal, además de la pérdida temporal de la capitanía para Santiago Núñez. Para completar el cuadro, la institución fue multada económicamente por su “conducta ofensiva”.

Si bien las penalidades comenzarán a regir en el próximo torneo, dejando intacto el presente del Clausura, el episodio abrió un debate mayor. Para muchos, el gesto fue una manifestación válida ante una decisión arbitraria. Para otros, representó una falta de respeto hacia las tradiciones del deporte y hacia una figura de la talla de Di María.