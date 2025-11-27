Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 19:37
Escándalo Mundial: Estudiantes sancionado por polémico pasillo a Rosario Central
La AFA confirmó las sanciones para los jugadores del 'pincharrata' tras el gesto ante el cuadro de Di María y Campaz.
La reciente polémica del “pasillo de espaldas” protagonizado por Estudiantes de La Plata ha generado uno de los mayores revuelos del año en la competencia argentina. El gesto, dirigido hacia Rosario Central y especialmente hacia Ángel Di María, fue visto como una protesta simbólica que terminó desencadenando sanciones ejemplares por parte de la AFA.
Lea también: Campaz vuelve a ser campeón en Argentina: Polémico título de Rosario
Durante la ceremonia previa al duelo por los octavos de final del Clausura, los jugadores del conjunto platense decidieron formar el pasillo tradicional, pero girándose de espaldas con los brazos cruzados. Esta escena, interpretada como un repudio al reconocimiento que recibió Rosario Central como “mejor equipo del año”, cuestionó la validez de una distinción que ni siquiera figuraba en el reglamento vigente.
En otras noticias
Las sedes mexicanas para el Mundial 2026
Tras la fuerte repercusión mediática y la lluvia de críticas, el Tribunal de Disciplina actuó con firmeza. El organismo consideró que la actitud de Estudiantes representó una transgresión a los valores del juego limpio y anunció una serie de castigos que pretenden marcar precedente en el fútbol nacional.
El primero en recibir un castigo severo fue Juan Sebastián Verón, presidente del club, suspendido por seis meses de toda actividad relacionada con el balompié. A este castigo se sumaron dos fechas de suspensión para once jugadores del plantel principal, además de la pérdida temporal de la capitanía para Santiago Núñez. Para completar el cuadro, la institución fue multada económicamente por su “conducta ofensiva”.
Si bien las penalidades comenzarán a regir en el próximo torneo, dejando intacto el presente del Clausura, el episodio abrió un debate mayor. Para muchos, el gesto fue una manifestación válida ante una decisión arbitraria. Para otros, representó una falta de respeto hacia las tradiciones del deporte y hacia una figura de la talla de Di María.
⚠️‼️ LA SANCIÓN DE AFA PARA ESTUDIANTES POR EL PASILLO DE ESPALDAS A ROSARIO CENTRAL:— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 27, 2025
❌ SUSPENSIÓN DE 6 MESES A JUAN SEBASTIÁN VERON COMO PRESIDENTE.
❌ DOS FECHAS DE SUSPENSIÓN PARA LOS FUTBOLISTAS DE ESTUDIANTES A CUMPLIR EN 2026.
❌ TRES MESES SIN CAPITANÍA PARA SANTIAGO… pic.twitter.com/nf7XvJQGrB
A la discusión se sumaron acusaciones sobre irregularidades en los documentos utilizados para justificar la sanción, generando dudas sobre si la normativa aplicada fue publicada después del incidente. Esta posible inconsistencia elevó aún más la tensión entre la AFA y el club, y dejó en evidencia un conflicto institucional que va más allá de un simple homenaje.
Le puede interesar: Argentina liquida a Kevin Castaño: calificación espantosa en River Plate
Pese a las penalidades, el “pasillo de espaldas” dejó un mensaje directo: el cuestionamiento al manejo dirigencial y a los reconocimientos considerados forzados. La AFA busca reafirmar la disciplina; Estudiantes, en cambio, defendió su postura como un acto de dignidad. La disputa seguirá dejando huella en un ambiente futbolero acostumbrado a polémicas, pero pocas veces tan simbólicas como esta.
Fuente
Antena 2